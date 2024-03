نزوات اللاعبين البرازيليين.. صدمة الثروة المفاجئة والانفتاح الزائد

أهدر روبينيو، وداني ألفيس، وغابرييل باربوسا، وأرديانو، والعديد من النجوم البرازيليين، مسيرتهم الكروية وحياتهم أيضا مقابل نزوة لا طائل منها على الإطلاق: مثل تعاطي المخدرات والمنشطات، أو مطاردة الفتيات، والتي لم تجلب لهم سوى المتاعب والمشاكل والملاحقات القضائية.

إن عدم الالتزام، والانفلات الأخلاقي لدى بعض اللاعبين البرازيليين ليس نتاج صدمة الخروج من بيئة فقيرة جدا إلى الثراء والترف أو أعراض الثروة المفاجئة فحسب، بل يبدو أنها سلوكيات تأثرت ببيئة اقتصادية صعبة وعادات اجتماعية ومعتقدات خاصة.

وفقاً لبيانات البنك الدولي، تحتفظ البرازيل بواحدة من أسوأ حالات التفاوت في الدخل بالعالم، ويعود ذلك للفساد المتفشي في البلاد، والفضائح المالية التي تورط فيها عديد السياسيين.

وهذا الوضع الاقتصادي ينعكس قطعاً على أحوال كرة القدم في البرازيل وأنديتها، ناهيك عن الفوارق الإعلامية الرهيبة بين الدوريات الأوروبية الكبرى ونظيرها البرازيلي، والذي ينتج عنه فوارق مادية كبرى في عوائد البث، مما يؤدي لعدم قدرة الأندية البرازيلية على توفير رواتب اللاعبين والعاملين، بل قد يتسبب في إفلاسها في عديد الأحيان، وهذه أحد أسباب رحيل اللاعبين للدوريات الأوروبية.

ويذكر موقع "بليتشر ريبورت" عام 2008 أن عدد البرازيليين الذين ينضمون إلى الدوريات الأوروبية سنوياً يصل إلى ألف لاعب، وقد ازداد هذا الرقم عام 2023 إلى 1300 لاعب تقريباً.

New @CIES_Football Weekly Post reveals top 💯 player exporting countries 🤩 Records broken 💥 for all the top three nations: #Brazil 🇧🇷 #France 🇫🇷 & #Argentina 🇦🇷 Full data 👉 https://t.co/5P8o4W4mzD pic.twitter.com/9W4FOmmPhB

يتسبب الفقر بالبرازيل في تفشي الجرائم التي تتسم بالعنف، ويتضح هذا في حديث أنتوني، جناح مانشستر يونايتد الأيمن، على مدونة "ذي بلايرز تريبيون".

وقد سرد اللاعب تفاصيل نشأته في منطقة فافيلا بأوساسكو، إحدى بلديات ساو باولو، والتي كان يطلق عليها السكان المحليون باسم "الجحيم الصغير" بسبب الوجود الكثيف لتجار المخدرات وتفشي جرائم القتل. كما ذكر أنه ذات مرة صادف جثة في طريق عودته من المدرسة، وقال إن ذلك كان اعتيادياً لمن عاش في تلك المنطقة، لدرجة أنه أغمض عينيه ومر فوق الجثة الهامدة، وكأن شيئاً لم يكن.

Antony on growing up in Brazil🗣:

“I didn't have any football shoes. I didn't have a bedroom. I slept on the couch. I lived right in the middle of the favela. There were times when my brother, sister and I cried and cuddled thinking about our life.” #ManUtd pic.twitter.com/yQ95jxaeZW

— Players Sayings (@PlayersSayings) September 14, 2022