أرسنال يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا على حساب بورتو

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه -الثلاثاء- على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-صفر) على ملعب الإمارات في شمال لندن.

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ41، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010، علما بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها.

بدأ أرسنال المباراة مهاجما في محاولة لتعويص تخلفه ذهابا، لكنه اصطدم بفريق منظم بقيادة قلب الدفاع المخضرم بيبي (41 عاما) الذي كان يخوض مباراته الرقم 120 في دوري الأبطال، وكانت جميع محاولات "المدفعجية" تتكسر على مشارف المنطقة في حين شكّل بورتو بعض الخطورة باعتماده على الهجمات المرتدة ومنها سدد البرازيلي إيفانيلسون بيسراه من مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم (16)، ثم قام اللاعب نفسه بمحاولة جديدة، لكن حارس مرمى أرسنال الإسباني دافيد رايا كان لها بالمرصاد (22).

وعاد رايا إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد برنتفورد في الدوري المحلي، علما بأنه معار من الأخير، ولا تسمح قوانين الإعارة في إنجلترا بمشاركة أي لاعب في مواجهة فريقه الأم.

لكن أرسنال نجح في إيجاد ثغرة في الدفاع البرتغالي عندما مرر صانع ألعابه وقائده النرويجي مارتن أوديغارد كرة بينية رائعة باتجاه المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار داخل المنطقة، فسددها زاحفة بعيدا عن متناول حارس بورتو ديوغو كوستا مفتتحا التسجيل (41).

وشارك تروسار في المباراة بدلا من الجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي يتعافى من الإصابة.

وهدأ الإيقاع نوعا ما في الشوط الثاني دون تهديد جدي على المرميين، وأجرى مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا تبديلا هجوميا بإخراج لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو وإشراك المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس (80).

وبعد دقيقتين من نزوله سنحت الفرصة أمام جيسوس لتسجيل الهدف الثاني لفريقه، لكن الحارس البرتغالي كان له بالمرصاد من مسافة قريبة (82).

وبقي التعادل سيد الموقف، فخاض الفريقان وقتا إضافيا من شوطين.

ورمى أرتيتا آخر أوراقه الهجومية بإشراك إيدي نكيتياه بدلا من تروسار مطلع الشوط الإضافي الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال.