سوريا تمدد عقد المدرب كوبر حتى نهاية تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأربعاء، تمديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني الأول وجهازه الفني المعاون، حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هيكتور كوبر وجهازه الفني، وذلك حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026".

ونشرت الصفحة صور لتوقيع كوبر (68 عاما) للعقد بصحبة صلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد العربي السوري.

وسبق لكوبر قيادة فالنسيا الإسباني للصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، قبل أكثر من 20 عاما.

كما درب إنتر ميلان وبارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

كما درب الوصل الإماراتي، ومنتخب أوزبكستان في آسيا.

وكانت محطته الأخيرة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وترك المنصب العام قبل الماضي بعد الخسارة من المغرب في مواجهة فاصلة للتأهل لكأس العالم في قطر.

وتولى كوبر المهمة خلفا للمدرب الوطني حسام السيد في فبراير/شباط 2023 وقاد سوريا إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا الحالية، قبل الهزيمة بركلات الترجيح أمام إيران.

وتحتل سوريا المركز الثالث في المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم بـ3 نقاط من مباراتين، متساوية مع كوريا الشمالية بينما تتصدر اليابان المجموعة بـ6 نقاط، بينما تتذيل ميانمار المجموعة دون نقاط.