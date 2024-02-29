بوغبا يلوح باللجوء للمحكمة الرياضية بعد إيقافه 4 أعوام

قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية -الخميس- بإيقاف النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي 4 أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في أغسطس/آب الماضي، وهي العقوبة القصوى.

وقال مصدر داخل النادي "تلقينا إخطارا من المحكمة هذا الصباح"، مضيفا أنهم "أخذوا علما" بقرار المحكمة.

وجاء القرار في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات الإيطالية بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.

وسقط بوغبا -الذي غاب عن أغلبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات- في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي هذا الموسم في الكالتشيو، والذي لم يشارك فيه منذ 20 أغسطس/آب الماضي.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء فإنه كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

ولتبرير هذه المخالفة أفاد المقربون من اللاعب بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وأوقف لاعب الوسط المتوج بلقب مونديال 2018 عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر/أيلول من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).

وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكد وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

ويحفز التستوستيرون هرمون الخصوبة والجنس الذكوري ونمو العضلات في الجسم.

ورفض محامو بوغبا،. صفقة الإقرار بالذنب على أمل حصول موكلهم على عقوبة أخف، بعد إدعائه أنه تعاطى عن طريق الخطأ المادة المسببة للنتيجة الإيجابية، من خلال تناول مكملات غذائية.

ورفض مكتب الإدعاء العام تصديق رواية محاميي بوجبا وفرض عقوبة قاسية بحق بوغبا، قد تنهي مسيرته الكروية مبكرا.

بوغبا يتجه للمحكمة الرياضية

في المقابل، أعلن بوغبا في حسابه على "إنستغرام" إنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية (تاس).

وكتب الفرنسي "لقد أُبلغت اليوم بقرار المحكمة وأرى أن القرار ليس عادلا"، مضيفاً "أنا حزين، ومكسور القلب لأن كل ما بنيته خلال مسيرتي كلاعبٍ محترف قد سُلِب مني. عندما أتحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة كاملةً واضحة، لكنني لم أتناول أي مادة بشكل متعمد أو بنيّة متعمدة تنتهك قوانين مكافحة المنشطات".

وأضاف "كرياضيّ محترف، لن أقوم أبداً بأي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة كما لم أقم يوماً بتقليل احترام أو غش زملائي الرياضيين والمشجعين في الأندية التي لعبت لها، أو ضدّها"، متابعاً "نتيجة للقرار الصادر اليوم، سأستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية".

لكن بعمر الحادية والثلاثين تقريبا، سيبلغه في 15 آذار/مارس المقبل، ليس من المؤكد أن اللاعب الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو/حزيران 2026، يمكن أن يعود إلى الملاعب بعد هذه العقوبة القاسية.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات الايطالية بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.

وشارك بوغبا في 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس تورينو في يوليو/تموز 2022 بعد 6 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.