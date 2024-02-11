سان جيرمان يضرب ليل بثلاثية في الدوري الفرنسي

تابع فريق باريس سان جيرمان (حامل اللقب) عروضه القوية في الدوري الفرنسي لكرة القدم وحقّق فوزه الثالث تواليا عقب تخطيه ضيفه فريق ليل 3-1، في ظل غياب مهاجم النادي الباريسي كيليان مبابي، وذلك ضمن المرحلة الـ21 السبت على ملعب بارك دو برانس.

وباغت فريق ليل، الذي دخل اللقاء وهو لم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام ليون في الدور الرابع لكأس فرنسا 1-2، أصحاب الأرض، مفتتحا التسجيل بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة بفضل التركي يوسف يازجي، لكنّ النادي الباريسي ردّ بسرعة معادلا النتيجة عبر البرتغالي غونسالو راموش (الدقيقة 10).

وساعد لاعب ليل البرازيلي أليكساندرو ريبيرو فريق سان جيرمان على التقدم بتسجيله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (الدقيقة 17). وحسم راندال كولو مواني النقاط الثلاث بهدف ثالث لفريقه (الدقيقة 80).

ورفع سان جيرمان المتصدر الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين نيس الثاني الذي يواجه موناكو الأحد، في حين تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وغاب مبابي، هدّاف الدوري بـ 20 هدفا، عن المباراة بعدما فضّل المدرب الإسباني لويس إنريكي إراحته تمهيدا لمباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسيداد الإسباني الأربعاء.

وكان إنريكي أكدّ يوم الجمعة الماضي أن مبابي تعافى من إصابة في كعب قدمه، وسيكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة ليل.

وخضع مبابي لفحوصات في مركز تدريب سان جيرمان الخميس الماضي، وقال النادي إنها "مطمئنة".

وتعرض بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 للإصابة خلال الفوز على بريست 3-1 في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء، في مباراة سجل فيها الهدف الأول.

🟩 #نهاية_المباراة | باريس سان جيرمان @PSG_arab يبتعد في صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ليل 3 – 1 pic.twitter.com/7Qc690PtWy — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 10, 2024

وفي مباراة أخرى، عزّز لنس آماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل عقب فوزه على ضيفه ستراسبورغ 3-1.

وسجّل ثلاثية لنس كل من إيلي واهي (الدقيقة 16) والبرتغالي دافيد كوستا (الدقيقة 30) وفلوريان سوتوكا (الدقيقة 58) مقابل هدف وحيد لستراسبورغ سجله توما ديلان (الدقيقة 43).

وبات في رصيد لنس 35 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن ليل الرابع وموناكو الخامس اللذين يخوضان مباراتيهما أمام باريس سان جيرمان في وقت لاحق ونيس الأحد تواليا.

وهذا الفوز الثالث تواليا للنس الذي حلّ وصيفا خلف باريس سان جيرمان الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة.

في المقابل، تعرّض ستراسبورغ (العاشر بـ25 نقطة) لهزيمته الثانية تواليا في الدوري بعدما بقي طوال 6 مراحل من دون هزيمة.