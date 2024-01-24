شاهد.. العراق يبدع ويمتع ويتأهل رفقة اليابان لثمن نهائي كأس آسيا
فاز منتخب العراق 3-2 على نظيره الفيتنامي في مواجهة مثيرة ليختتم دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم بالعلامة الكاملة، كما فازت اليابان 3-1 على إندونيسيا لتبلغ مع العراق لثمن نهائي البطولة القارية، المقامة في قطر.
وتصدر منتخب العراق المجموعة الرابعة وله 9 نقاط متقدما بـ3 نقاط على اليابان.
وتجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط لتنتطر موقفها من التأهل بين أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث بعد انتهاء مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.
منح "بوي هوانغ فيت" التقدم لفيتنام، في الدقيقة الـ42، قبل أن تتلقى ضربة بطرد "كوات فان كانغ" في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لتدخّله العنيف على ميرخاس دوسكي.
منتخب فيتنام يفتتح التسجيل 🇻🇳⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_فيتنام#AsianCup2023 pic.twitter.com/Lkn7r1f0SW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
لكن ريبين سولاقا تعادل للعراق بضربة رأس مطلع الشوط الثاني قبل أن يستغل "أسود الرافدين" النقص العددي ويفرضون سيطرتهم الكاملة على المباراة.
المنتخب العراقي يعادل النتيجة عن طريق ريبين سولاقا ⚽️🇮🇶#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_فيتنام#AsianCup2023 pic.twitter.com/g22iWsgjup
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
ونجح البديل أيمن حسين في قلب المباراة والنتيجة للعراق وسجل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من علي جاسم في الدقيقة الـ73.
المنتخب العراقي يسجل الهدف الثاني برأسية جميلة عن طريق المتألق أيمن حسين ⚽️🇮🇶🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_فيتنام#AsianCup2023 pic.twitter.com/chrrNJ3kgy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
وأهدر المهاجم حسين ركلة جزاء، احتسبت عقب العودة لحكم الفيديو المساعد، بعدما ارتطمت تسديدته القوية بالقائم الأيمن.
أيمن حسين يهدر ركلة جزاء 🥅#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_فيتنام#AsianCup2023 pic.twitter.com/2MWsRAkQ8w
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
ومع ضغط العراق لتوسيع الفارق، سجل نغوين كوانغ هاي هدف التعادل لفيتنام بتسديدة من مدى قريب في الوقت بدل الضائع.
المنتخب الفيتنامي يعود من بعيد ويعدل النتيجة في الدقيقة الـ91 🇻🇳⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_فيتنام#AsianCup2023 pic.twitter.com/HEUx6ceTbm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
وحصل البديل يوسف أمين على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع نجح حسين في تسجيلها هذه المرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بديل الضائع.
وبتسجيله هدف فوز العراق أصبح حسين هداف كأس آسيا برصيد 5 أهداف حتى الآن.
أيمن حسين يضيف الهدف الثالث لصالح العراق عن طريق ركلة الجزاء 🥅🇮🇶#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_فيتنام#AsianCup2023 pic.twitter.com/4xqFZiiFiZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
اليابان تنتفض
سجل أياسي أويدا هدفا في كل شوط ليقود اليابان لفوز كبير على إندونيسيا وضمان بلوغ الدور التالي.
اليابان تفتتح التسجيل من علامة الجزاء #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_اندونيسيا #AsianCup2023 pic.twitter.com/5VjLfhzcS6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
وتقدم أويدا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة قبل أن يسجل من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة في الدقيقة الـ52.
منتخب اليابان يضيف الهدف الثاني #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_اندونيسيا #AsianCup2023 pic.twitter.com/zacZo8AILn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
وسجل جاستن هوبنر لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يقلص زميله ساندي والش الفارق في الوقت بدل الضائع.
منتخب اليابان يضيف الهدف الثالث#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_اندونيسيا #AsianCup2023 pic.twitter.com/fDsa7mvMTz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
اندونيسيا تقلص الفارق وتحرز الهدف الأول #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_اندونيسيا #AsianCup2023 pic.twitter.com/SCQTNjeF6z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024