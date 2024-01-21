شاهد.. السعودية تهزم قرغيزستان وتتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

سجل منتخب السعودية هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على 9 لاعبين من قرغيزستان في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الأحد، ليضمن التأهل للدور ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر فريق المدرب روبرتو مانشيني المجموعة السادسة بست نقاط، بفارق نقطتين عن تايلند صاحبة المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن عمان صاحب المركز الثالث.

وبقي منتخب قرغيزستان في ذيل المجموعة دون نقاط.

سجل محمد كنو هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 35، ثم ضاعف فيصل الغامدي النتيجة في الدقيقة 84.

ولعب منتخب قرغيزستان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد أيزار أكماتوف إثر تدخل عنيف على سامي النجعي، قبل أن يلعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد ميرك كيمي بيرن في أعقاب تدخل عنيف على حسان تمبكتي.

وافتتح كنو التسجيل للسعودية في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد حوّلها كنو للشباك بتسديدة من مدى قريب.

وسجل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد 7 دقائق من دخوله كبديل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس في إبعادها بقبضة يده لتسكن الشباك.

وتختتم السعودية مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة تايلند يوم الخميس القادم، في حين يلتقي منتخب قرغيزستان بنظيره عمان في اليوم ذاته.