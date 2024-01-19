شاهد.. تعادل مثير بين مصر وغانا وصلاح يخرج مصابا

ظهر المنتخب المصري بصورتين متباينتين في تعادله، ليل الخميس، 2-2 مع غانا في ثاني جولات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي شهدت خروج محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة في نهاية الشوط الأول وتسجيل محمد قدوس نجم منتخب النجوم السوداء هدفين.

ولم يكن المنتخب المصري في أفضل حالاته في الشوط الأول وعندما تحسن مستواه نسبيا تلقى ضربتين موجعتين بخروج صلاح للإصابة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول قبل أن يمنح قدوس منتخب غانا التقدم بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

وبدا المنتخب المصري أفضل حالا في الشوط الثاني الذي هيمن على أغلب فتراته. وفي غضون 5 دقائق مثيرة من عمر الشوط الثاني سجّل منتخب مصر هدفين بتوقيع عمر مرموش ومصطفى محمد وبينهما هدف ثان لقدوس.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين، بينما يتذيل منتخب غانا المجموعة بنقطة واحدة بعد خسارته في المباراة الأولى 2-1 أمام الرأس الأخضر.

وبدأ منتخب مصر بالاستحواذ على الكرة تحت ضغط عال من منتخب غانا والذي أسفر عن فرصة لقدوس الذي سدد من مسافة بعيدة بعد استعادة الكرة من دفاع منتخب مصر في الدقيقة الثالثة، لكن الكرة وصلت بسلام بين يدي محمد الشناوي.

وفي أولى الهجمات المرتدة لمنتخب غانا، كاد يتقدم بالنتيجة في الدقيقة الخامسة لكن الشناوي تصدى لانفراد قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.

وبمرور الدقائق هيمن منتخب غانا على الكرة مع تراجع لاعبي المنتخب المصري الذي لم يشكل أي خطورة مع انتصاف الشوط الأول باستثناء توغل من عمر مرموش انتهى داخل منطقة الجزاء بمخالفة ضد مدافع غانا وعرضية لم تجد متابعا.

وسارت المباراة سجالا بين الفريقين دون خطورة حقيقية على أي من المرميين وإن بدا منتخب غانا أقرب لهز الشباك.

وقرب نهاية الشوط الأول، بدا منتخب مصر أفضل حالا من طرفي الملعب خاصة من الجانب الأيسر بقيادة مرموش.

وفي أخطر فرص منتخب مصر ارتقى مرموش عاليا لكنه لم يلحق بعرضية عمر كمال من الجانب الأيمن لتصل الكرة إلى إمام عاشور الذي سددها من داخل منطقة الجزاء في يدي الحارس في الدقيقة الـ43.

إصابة صلاح

وفي نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سقط صلاح أرضا وطالب بالخروج بعدما تعرض على ما يبدو لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل منتخب غانا الهدف الأول من تسديدة صاروخية أطلقها قدوس على حدود منطقة الجزاء وسط أربعة من لاعبي منتخب مصر.

وفي بداية الشوط الثاني، سدد قدوس كرة قوية مستغلا كرة ركنية أبعدها الشناوي بقبضة يده لكن تسديدة مهاجم غانا علت العارضة.

وظن محمد عبد المنعم أنه أدرك التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 51 مستغلا عرضية من أحمد حجازي لكن الحكم أعلن وجود حالة تسلل في قرار أكده حكم الفيديو المساعد.

وتواصلت محاولات فتحي ومرموش من الجانب الأيسر وأطلق الأخير تسديدة قوية أبعدها الحارس بأطراف أصابعه فوق العارضة في الدقيقة 58.

ومن هجمة مرتدة سريعة بدأها عاشور بقطع الكرة من لاعبي غانا أطلق مرموش كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 68، قرر المدرب الدفع بمحمود حسن (تريزيغيه) بدلا من محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ليقود سلسلة هجمات مصرية.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 69 عندما قطع مرموش كرة ضعيفة لعبها إنياكي وليامز باتجاه حارس مرماه ليقطعها ويراوغ الحارس ويضعها داخل الشباك.

لكن فرحة منتخب مصر لم تدم طويلا، إذ سجل قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 71 من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة الدفاعية.

وبعد 3 دقائق فقط، خطف البديل تريزيغيه الكرة من مدافع غانا من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية منخفضة وضعها مصطفى محمد داخل الشباك في الدقيقة الـ74.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية، ولكن دون تغيير على مستوى النتيجة.