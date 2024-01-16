ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والثلاثية ترجح كفة غوارديولا

فاز ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بجائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) عن عام 2023، بينما فاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب.

وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي.

وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بناء على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأميركي-المكسيكي.

الثلاثية ترجح كفة غوارديولا

وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق. ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ ‭‭33‬‬ عاما.

وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر، وقال غوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي: "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي".

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏 Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

وأضاف "كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقا خاصا. تغير الوضع كثيرا في النادي عنه قبل 20 عاما. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع".

وتابع مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق: "تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب".

أفضل حارس وحارسة مرمى

وفاز البرازيلي إيديرسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد أن تفوق على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق.

وقال إيديرسون عقب تسلمه الجائزة "أشكر عائلتي وأصدقائي، وكذلك زملائي في الفريق الذين عملوا بإخلاص يوميا وساهموا أيضا في حصولي على جائزة الأفضل في العالم".

من جانبها، اختيرت الإنجليزية ماري إيربس لاعبة مانشستر يونايتد للسيدات أفضل حارسة مرمى.

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا

ضمت التشكيلة 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

تيبو كورتوا (ريال مدريد). خط الدفاع: جون ستونز، كايل ووكر، روبن دياز (مانشستر سيتي).

جون ستونز، كايل ووكر، روبن دياز (مانشستر سيتي). خط الوسط: برناردو سيلفا وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينغهام (ريال مدريد).

برناردو سيلفا وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينغهام (ريال مدريد). خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

جائزة بوشكاش لأفضل هدف

حصل البرازيلي غييرمي مادروغا لاعب بوتافوغو على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

Guilherme Madruga vence o prémio Puskás 2023. pic.twitter.com/JKsOjl4iXB — B24 (@B24PT) January 15, 2024

أفضل مدربة

وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة. وقادت فيخمان منتخب إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبيرة مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.

أفضل لاعبة

وتوجت الإنجليزية لوسي برونز في حفل جوائز الفيفا لأفضل لاعبة في العالم.