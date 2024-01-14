اليابان تهزم فيتنام في كأس أمم آسيا لكرة القدم
استهلّ المنتخب الياباني لكرة القدم حملته في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بالفوز على منتخب فيتنام 4-2 -اليوم الأحد- في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.
وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ11 وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.
وفي الدقيقة الـ33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكايتو ناكامورا في الدقيقة 4 من
الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة الـ85.
وحصد المنتخب الياباني أول 3 نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.
مينامينو يمنح التقدم للمنتخب الياباني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/ySGpI47JxY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
فيتنام تدرك التعادل سريعاً#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/6SXEmuMDDj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
المنتخب الياباني يدرك التعادل
مينامينو يبصم على هدفه الشخصي الثاني في المباراة
الإثارة متواصلة في مباراة اليابان وفيتنام #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/09u0j1xeUL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ناكامورا يمنح ثالث الأهداف لليابان بتسديدة خرافية
الإثارة متواصلة في مباراة اليابان وفيتنام #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/fVoHZn7rN5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
المنتخب الياباني يحسم المباراة بتسجيله للهدف الرابع#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/TUDpnQBtJo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024