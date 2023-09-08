الدوري السعودي يتفوق على دوريات كبرى بالإنفاق على التعاقدات

أنفقت أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، 957 مليون دولار على تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لتحليل من شركة "ديلويت" نشرته اليوم الجمعة.

وتجاوز إنفاق السعودية خلال فترة الانتقالات -التي انتهت أمس الخميس- ما دفعته البطولات الأربع الكبرى في أوروبا ليتقدم الدوري الإنجليزي الممتاز فقط على دوري "روشن".

وقالت إيزي وراي من مجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة ديلويت "هذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي تتفوق فيها بطولة في العالم على أي من "‬الخمسة الكبار"‬ في أوروبا خلال فترة انتقالات.

وتابع "لا تزال كرة القدم الأوروبية هي مؤشر اللعبة على مستوى العالم، والاستثمار السعودي في اللعبة سيحول تركيزها نحو البنية الأساسية لرفع مستوى كرة القدم الآسيوية".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن مشروع استثمار وخصخصة الأندية الرياضية يضم الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين وأندية الأهلي والنصر والهلال مع انتقال مجموعة من كبار اللاعبين إلى البطولة.

#نشرة_الأخبار | 69 يوماً شهدت صفقات عالمية في دوري روشن السعودي تفاصيل أكثر في هذا التقرير 📺⤵️#SSC pic.twitter.com/FrIA1s416S — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 7, 2023

صفقات ضخمة

وجاءت أكبر حركة انتقالات خلال هذه الفترة من النادي الأكثر نجاحا في المملكة وهو الهلال الذي أنفق 90 مليون يورو لجلب النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وإضافة إلى نيمار، أنفق الهلال أيضا أموالا طائلة للتعاقد البرازيلي مالكوم والصربي ألكسندر ميتروفيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والحارس المغربي ياسين بونو.

وتعاقد الاتحاد حامل اللقب مع الفرنسيَّيْن كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو، بينما تعاقد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع البرتغالي أوتافيو والسنغالي ساديو ماني والإسباني إيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس.

كما أكمل الأهلي الذي عاد إلى دوري المحترفين بعد موسم في الدرجة الثانية، سلسلة من التعاقدات بضم الإسباني غابري بييغا والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد مندي والفرنسي آلان سانت-ماكسيمين والتركي ميريه دميرال.

وأضافت وراي "من المرجح أن يجذب تنفيذ برنامج الخصخصة في المملكة موجة من الاهتمام حول الدوري المحلي للمحترفين، مما قد يغذي نمط الإنفاق الحالي خلال فترات الانتقالات المقبلة".

وختمت أنه "مع تجاوز القوة الشرائية للدوري السعودي، بالفعل، بعضا من بطولات "‬الخمسة الكبار"‬ في أوروبا، يبقى أن نرى تأثير ذلك على تشكيل نخبة كرة القدم للأجيال القادمة".

ورغم كل نفقات الدوري السعودي للمحترفين، فشل الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الذي تردد أنه تلقى عرضا بقيمة 251 مليون يورو رفضه "الليفر" بينما فشلت العروض الطموحة من الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

واستثمرت السعودية بكثافة في كرة القدم وفورمولا 1 والملاكمة والتنس والغولف في السنوات الأخيرة.