آسياد هانغجو.. انسحاب ملاكم سوري بسبب حكم إسرائيلي

انسحب الملاكم السوري محمد مليس من مواجهة نظيره البحريني دانيس لاتيبوف اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، وذلك احتجاجا على وجود أحد القضاة الستة من إسرائيل.

وعلّق الموفد الإعلامي للبعثة السورية بشار محمد على انسحاب مليس، "تقدمنا باعتراض لطاولة الحكام عن طريق المدرب محمد غصون، ولكن الإصرار على بقاء هُوية القضاة على حالها دفع ملاكمنا لعدم الصعود إلى الحلبة، وأعلن الحكم فوز البحريني لاتيبوف".

ويمثّل مليس (30 عاما)، تاسع بطولة العالم 2023، سوريا في وزن فوق 92 كليوغراما.

وطالما انسحب لاعبون عرب أو مسلمون من بطولات دولية رفضا لمواجهة لاعبين إسرائيليين، ودعما لقضية الشعب الفلسطيني؛ بينهم -على سبيل المثال-: لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، في أولمبياد طوكيو 2020.