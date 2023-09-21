3 منها تجاوزت قيمتها مليار يورو.. أغلى 20 فريقا في دوري أبطال أوروبا

من بين الفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، تجاوزت القيمة السوقية لثلاثة فرق حاجز المليار يورو، في حين يوجد ممثلو الدوريات الخمسة الكبرى في المراكز الـ15 الأولى.

وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي -حامل لقب النسخة الماضية- في صدارة القائمة التي كشفت عنها صحيفة "ماركا" الإسبانية استنادا لبيانات وإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي الشهير، حيث بلغت قيمته السوقية 1.18 مليار يورو.

وإلى جانب السيتي، يوجد مواطنه أرسنال ثانيا بين الفرق التي تزيد قيمتها عن المليار يورو، أما الثالث فهو باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي بالنسخة الماضية من البطولة المحلية.

💵 El top 20 de las plantillas más valiosas de la #ChampionsLeague: 🇪🇸 Ningún equipo español en el podio ⭐ ¿Cuáles son las plantillas más valiosas?👇https://t.co/z0En4fh36A — MARCA (@marca) September 21, 2023

وارتفعت القيمة السوقية لأرسنال بعد تعاقداته الصيفية خاصة بعد ضم ديكلان رايس من وست هام يونايتد مقابل 116.5 مليون يورو، وكذلك الأمر بالنسبة للفريق الباريسي الذي أبرم عدة صفقات من بينها راندال كولو مواني مقابل 90 مليون يورو، وعثمان ديمبلي مقابل 50 مليون يورو.

وهناك وجود لكرة القدم الإسبانية من خلال ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الرابع والسابع على التوالي، علما بأن الأول أجرى واحدا من أكبر التعاقدات في تاريخه في سوق الانتقالات الأخيرة بضم الإنجليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو.

في المقابل، كانت أغلب صفقات برشلونة إما مجانية كما حدث مع إلكاي غوندوغان وإنيغو مارتينيز، أو على سبيل الإعارة مثل جواو فيليكس وجواو كانسيلو، والاستثناء الوحيد كان التعاقد مع أوريول روميرو من جيرونا مقابل 3.5 ملايين يورو.

وإليكم أعلى 20 ناديا من حيث القيمة السوقية من بين 32 فريقا مشاركا في موسم 2023-2024 من دوري أبطال أوروبا:

1- مانشستر سيتي 1.18 مليار يورو

2- أرسنال 1.09 مليار يورو

3- باريس سان جيرمان 1.03 مليار يورو

4- ريال مدريد 991 مليون يورو

5- بايرن ميونخ 897.5 مليون يورو

6- مانشستر يونايتد: 882.3 مليون يورو

7- برشلونة: 814.3 مليون يورو

8- نيوكاسل يونايتد: 598 مليون يورو

9- نابولي: 578 مليون يورو

10- ميلان: 529.1 مليون يورو

11- إنتر ميلان: 523.1 مليون يورو

12- بوروسيا دورتموند: 467 مليون يورو

13- أتلتيكو مدريد: 442 مليون يورو

14- لايبزيغ: 403.1 ملايين يورو

15- ريال سوسيداد: 398 مليون يورو

16- بنفيكا: 344.5 مليون يورو

17- بورتو: 282.5 مليون يورو

18- لاتسيو: 249 مليون يورو

19- غلطة سراي: 240 مليون يورو

20- إشبيلية: 210 مليون يورو