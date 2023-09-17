الأمين جمال يدخل قائمة أصغر الهدافين في تاريخ المنتخبات الكبرى

خطف اللاعب الواعد الأمين جمال الأضواء من الجميع خلال فترة التوقف الدولي التي خاضت فيها أغلب منتخبات كرة القدم في العالم مباريات رسمية أو ودية، وذلك بعد أول ظهور رسمي له مع المنتخب الإسباني الأول الذي نجح مسؤولوه في إقناعه بتمثيله رغم محاولات المغرب الاستفادة من خدماته.

ولعب الأمين جمال مباراة إسبانيا وجورجيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024" ليصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب "لاروخا".

🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023

ولم يكتف الأمين جمال بذلك، واستثمر تلك المباراة وسجل باكورة أهدافه الدولية ليصبح أيضا أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني وهو بعمر 16 عاما وشهر واحد و26 يوما.

واللافت أن الأمين جمال لم يصبح أصغر من يسجل في تاريخ إسبانيا فحسب، بل على صعيد جل المنتخبات العالمية المعروفة في كرة القدم.

وفي ما يلي قائمة أصغر الهدافين في تاريخ عينة من المنتخبات الوطنية حول العالم بحسب موقع "غيف مي سبورت":