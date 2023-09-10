رونالدو يفتح فندقه في مراكش لإيواء المتضررين من الزلزال

انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي إلى قائمة نجوم كرة القدم المتضامنين مع المغرب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وتضامن أفضل لاعب في العالم 5 مرات مع عائلات الضحايا والمصابين، حيث شارك منشورا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على منصة إنستغرام.

وقال رونالدو "تعازيّ الحارة لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب. أُرسل إليهم حبي ودعواتي وكذلك لجميع أفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا".

Cristiano Ronaldo via IG with a message of prayer to everyone in Morocco 🙏🇲🇦❤️ stay strong! pic.twitter.com/VhFn7ykgjD — Playmakerindia (@playmakerind) September 10, 2023

ويُعد هذا الموقف هو الثاني من كريستيانو تجاه ضحايا ومصابي زلزال المغرب، إذ قرر فتح أبواب الفندق الخاص الذي يملكه في مدينة مراكش لإيواء المتضررين من الزلزال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو لم يتردد في السماح للمتضررين من الزلزال بالإقامة في فندقه الخاص، والمصنف ضمن فئة 4 نجوم.

وأقيم فندق "بيستانا سي آر7" على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 164 غرفة بالإضافة إلى منشآت أخرى مثل عيادة صحية ومسبح خارجي ومركز رياضي للياقة البدنية ومطعم.

وحسب "ماركا" فإن كريستيانو رونالدو أعطى أوامره للإدارة بتقديم خدماتها للمتضررين وفق الإمكانيات المتاحة.

Cristiano Ronaldo's hotel in Morocco has opened its doors to victims affected by the earthquake 🇲🇦 pic.twitter.com/TwIqgmCjnw — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 9, 2023

وقالت إحدى المتضررات في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية "توجّب علينا القدوم إلى المنطقة الجديدة في مراكش التي تضم العديد من الفنادق الفاخرة، وتمكنت من الإقامة في غرفة بفندق كريستيانو رونالدو الذي يقع على مشارف مدينة مراكش".

وأوضحت "في ليلة الزلزال نمنا في الشارع وفي الصباح قالوا لنا إنه يمكننا القدوم. يوجد في الفندق عدد كبير من الناس من جنسيات مختلفة".