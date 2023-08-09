من 3 إلى 135 مليون يورو.. أغلى الصفقات في تاريخ أندية الدوري الإسباني

قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد 2023-2024 من "الليغا" استعرض تقرير إسباني أغلى لاعب في تاريخ كل ناد من الفرق المشاركة في النسخة القادمة.

وحسب صحيفة "أس"، فإن البرازيلي فيليبي كوتينيو هو أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإسباني وبرشلونة، وخلال السطور التالية نستعرض أغلى لاعب في تاريخ كل ناد من الأندية الإسبانية في الموسم القادم.

قادش- ثيو بوغوندا (3 ملايين يورو)

في صيف عام 2022 وصل الجناح الكونغولي إلى قادش قادما من جينك البلجيكي مقابل 3 ملايين يورو، وفي موسمه الوحيد سجل 4 أهداف في 32 مباراة، ثم غادر إلى سبارتاك موسكو في يوليو/تموز 2023.

لاس بالماس- ألفارو (3.5 ملايين يورو)

عام 2000 غادر المدافع البرازيلي ألفارو من ساو باولو ليخوض تجربة الاحتراف في أوروبا لينضم إلى لاس بالماس مقابل 3.5 ملايين يورو، وهو أكبر مبلغ دفعه النادي لصفقة طوال تاريخه، واستمرت تجربة ألفارو 3 مواسم ثم حزم حقائبه باتجاه ريال سرقسطة وفاز معه بكأس ملك إسبانيا.

ديبورتيفو ألافيس- جون غيديتي (4 ملايين يورو)

ارتدى المهاجم السويدي قميص ألافيس لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2018 على سبيل الإعارة قادما من سيلتا فيغو، وبعد 6 أشهر فعّل الأول خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، ولعب غيديتي مع ألافيس 74 مرة وسجل 9 أهداف فقط، ثم غادر الفريق بعدها إلى أيك سولينا السويدي في عام 2022.

جيرونا- أوريول روميو (5.50 ملايين يورو)

يعتبر روميو من خريجي أكاديمية لاماسيا، لكنه انتقل إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى نادي تشلسي ومنه إلى ساوثهامبتون، وبينهما خرج في إعارة لفالنسيا، لكن عودته رسميا إلى "الليغا" كانت من بوابة جيرونا الذي دفع 5.5 ملايين يورو لساوثهامبتون، وانتقل روميو إلى برشلونة في "الميركاتو" الحالي.

غرناطة- لويس سواريز (7 ملايين يورو)

كان سواريز في الأصل من خريجي أكاديمية النادي، لكنه رحل إلى ليونيس الكولومبي، وبعد عدة سنوات وتحديدا في عام 2020 عاد النادي ليشتري عقده من واتفورد مقابل 7 ملايين يورو ثم باعه بعد موسمين إلى مارسيليا مقابل 10 ملايين يورو.

مايوركا- فيدات موريكي (8 ملايين يورو)

انضم موريكي إلى مايوركا على سبيل الإعارة من لاتسيو في يناير/كانون الثاني 2022 وقاد الفريق الإسباني للبقاء في "الليغا"، وعلى إثر ذلك فعّل النادي خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو، وفي المجمل سجل اللاعب 21 هدفا في 54 مباراة.

أوساسونا- أنتي بوديمير (8 ملايين يورو)

في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وقّع الكرواتي بوديمير لأوساسونا على سبيل الإعارة من مايوركا، وبعدها نجح في تسجيل 12 هدفا في 33 مباراة أغرت النادي في تفعيل خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

رايو فاليكانو- راؤول دي توماس (8 ملايين يورو)

هو أحد خريجي فريق الكاستيا بريال مدريد، وبعد تجارب مع عدة فرق -أبرزها إسبانيول- قرر دي توماس الرحيل عن الفريق بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية فتعاقد معه رايو فاليكانو في صيف عام 2023 مقابل 8 ملايين يورو.

ألميريا- البلال توريه (9 ملايين يورو)

انضم المهاجم المالي إلى ألميريا في صيف عام 2022 قادما من صفوف رين الفرنسي مقابل 9 ملايين يورو، ظهر توريه في 22 مباراة مع الفريق الأندلسي سجل خلالها 7 أهداف ثم انتقل إلى أتلانتا في "الميركاتو" الصيفي الحالي مقابل 28 مليون يورو.

خيتافي- مارك كوكوريلا (11.80 مليون يورو)

وصل كوكوريلا إلى خيتافي في صيف 2019 على سبيل الإعارة من برشلونة، وبعد تألق اللاعب مع الفريق المدريدي قررت إدارته شراء عقده بشكل نهائي في عام 2020 مقابل 11.8 مليون يورو، وهو الآن لاعب في صفوف تشلسي.

سيلتا فيغو- كاتانها (14.4 مليون يورو)

مع بداية الألفية الجديدة انتقل البرازيلي كاتانها من ملقا إلى مواطنه سيلتا فيغو في صفقة وصلت قيمتها إلى 14.4 مليون يورو، ولعب لسيلتا 139 مباراة سجل خلالها 45 هدفا، ثم خرج معارا كريليا إلى سوفيتوف سامارا الروسي في 2004.

ريال سوسيداد- عمر صادق (20 مليون يورو)

بعد موسمين ناجحين مع ألميريا سجل فيهما عمر صادق 43 هدفا في 84 مباراة تعاقد معه ريال سوسيداد في صيف عام 2022 مقابل 20 مليون يورو، وفي أول مباراة له سجل هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد، لكن لسوء حظه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي غاب على إثرها عن باقي موسم 2022-2023.

فياريال- أرنوت غروينفيلد (23.5 مليون يورو)

في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2021 راهن فياريال على الجناح الأيسر الهولندي، فتعاقد معه من بورنموث بعدما دفع له 23.5 مليون يورو، قضى أرنوت موسما ونصف الموسم مع "الغواصات"، ثم انتقل إلى توتنهام الإنجليزي.

ريال بيتيس- دينيلسون (31.5 مليون يورو)

خسر دينيلسون نهائي كأس العالم 1998 أمام فرنسا، لكن ذلك لم يمنع ريال بيتيس من دفع 31.5 مليون يورو من أجل التعاقد معه من ساو باولو، حيث كان اللاعب الأغلى في العالم في ذلك الوقت، قضى دينيلسون مع الفريق الأندلسي 7 مواسم على فترتين وسجل 14 هدفا فقط في 187 مباراة.

أتلتيك بيلباو- إينيغو مارتينيز (32 مليون يورو)

هو خريج أكاديمية ريال سوسيداد، ولعب للفريق الأول 7 مواسم، قبل أن ينتقل إلى الجار الباسكي أتلتيك بيلباو في صيف عام 2018 مقابل 32 مليون يورو وفاز معه بكأس السوبر الإسباني في 5 مواسم، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر.

إشبيلية- جوليس كوندي (35 مليون يورو)

في صيف عام 2019 اكتشف إشبيلية لاعبا موهوبا في بوردو وهو كوندي، فقرر على الفور التعاقد معه مقابل 35 مليون يورو، لعب كوندي مع النادي الأندلسي 133 مباراة وفاز معه بالدوري الأوروبي عام 2020، قبل أن يرحل إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2022.

فالنسيا- غونزالو غيديس (40 مليون يورو)

لعب البرتغالي لفريق "الخفافيش" على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2016-2017، وبعد 6 أشهر قررت إدارة فالنسيا ضمه بشكل نهائي من باريس سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو، قضى غيديس 4 مواسم أخرى وفاز مع الفريق بكأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد- إيدن هازارد (115 مليون يورو)

حقق ريال مدريد حلمه وحلم البلجيكي هازارد الذي وقّع عقد انتقاله إلى "الميرنغي" في صيف عام 2019 قادما من تشلسي مقابل 115 مليون يورو، لعب هازارد 76 مباراة فقط وسجّل 7 أهداف في 4 مواسم، الأمر الذي جعل منه أغلى وأسوأ صفقة في التاريخ النادي الملكي.

أتلتيكو مدريد- جواو فيليكس (127.20 مليون يورو)

تمسك بنفيكا بمطالبه المالية كي يسمح برحيل نجمه الشاب إلى أتلتيكو مدريد الذي دفع 127 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته في صيف عام 2019، وعلى الرغم من فوزه مع "الروخي بلانكوس" بلقب "الليغا" موسم 2020-2021 فإن علاقته بالمدرب الأرجنتيني دييغو سيموني توترت لعدم انسجامه مع طريقة اللعب فخرج معارا إلى تشلسي في يناير/كانون الثاني 2023، قبل أن يعود مجددا إلى مدريد في نهاية الموسم.

برشلونة- فيليب كوتينيو (135 مليون يورو)

حاول برشلونة التعاقد مع كوتينيو في صيف عام 2017، لكن تمسك ليفربول باللاعب حال دون إتمام الصفقة، ومع إصرار البرازيلي على الخروج إلى برشلونة فتح له "الريدز" الباب في "الميركاتو" الشتوي لعام 2018 مقابل 135 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ برشلونة و"الليغا" حتى هذه اللحظة.

لكن كان الفشل مصير تلك الصفقة، إذ لم يقدم اللاعب المستوى المأمول فخرج معارا إلى بايرن ميونخ وأستون فيلا، قبل أن يقرر الأخير شراء عقده نهائيا في صيف عام 2022.