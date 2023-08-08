فرنسا تنهي مغامرة المغرب وكولومبيا تبلغ ربع نهائي مونديال السيدات لأول مرة

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الكبير عليه 4-صفر -اليوم الثلاثاء- في "أديلايد" الأسترالية في طريقه إلى ربع النهائي، حيث إنه سيواجه أستراليا -إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة-، في حين حذت كولومبيا حذوها بإقصائها جامايكا بالفوز عليها 1-صفر.

وحسمت فرنسا النتيجة بتسجيلها 3 أهداف خلال 8 دقائق في الشوط الأول، حيث سجلت كنزة دالي (15)، وكاديدياتو دياني (20)، وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.

واكتمل عقد دور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي، الذي ضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا المضيفة في ربع النهائي السبت القادم في "بريزبين".

وقال مدرب منتخب فرنسا هيرفيه رينار بعد المباراة "لقد أنجزنا هدفنا. دائمًا ما تطلب المزيد لكنّ الأمور جيدة. الآن نستطيع التفكير بالمباراة المقبلة ضد أستراليا".

وتابع "لقد عادلنا نتيجتنا في النسخة الأخيرة قبل أربع سنوات، لكن هدفنا أن نحقق نتيجة أفضل من عام 2011، ومن ثم ندرك جيدًا ما يتعين علينا القيام به".

وفاجأ المنتخب المغربي الجميع بتأهله إلى دور ثمن النهائي على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة المنتخب العربي الأولى في النهائيات، إلا أنّ المغربيات عانين الأمرّين من البداية أمام فريق المدرب رينار، الذي سبق أن أشرف على المنتخب المغربي للرجال بين عامي 2016 و2019، ثم السعودي بين 2019 و2023.

وعزّزت لو سومير، الهدافة التاريخية لمنتخب فرنسا، النتيجة بتسجيلها الهدف الثالث بعد مرور 23 دقيقة، قبل أن تختتم اللاعبة ذاتها الأهداف قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وسيلعب الفائز بين المنتخبين الفرنسي والأسترالي، مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع إنجلترا وكولومبيا في دور نصف النهائي.

كولومبيا في ربع النهائي لأول مرة

في المقابل، واصل المنتخب الكولومبي مغامرته بنجاح، بعد أن تغلّب على نظيره الجامايكي 1-صفر في "ملبورن" ليتأهل إلى ربع النهائي، حيث يواجه إنجلترا بطلة أوروبا.

وسجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبين في ثمن النهائي، بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.

وكان المنتخب الجنوبي الأميركي قد أخفق في التأهل إلى نهائيات 2019، غير أنه خطى خطوات عملاقة في الفترة الأخيرة، بعد أن تصدّر مجموعته في الدور الأول للنسخة الحالية أمام المغرب، في حين أُقصيت ألمانيا بطلة العالم مرتين بحلولها ثالثة.