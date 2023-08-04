سيرك دو سولي يعيد حفل تتويج ميسي بمونديال قطر

ألهمت حياة ومسيرة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي شركة "سيرك دو سولي" لتقديم عرض مستوحى من حياته في بوينس آيرس أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذ لا يزال نجاح الأرجنتين في كأس العالم في قطر قويا.

واختارت سيرك دو سولي اسم "ميسي 10" ليكون عنوانا للعرض، تيمنا برقم قميص ميسي ورحله صعوده منذ طفولته المبكرة في روزاريو إلى لحظته الأيقونية عند رفع كأس العالم على أرض ملعب لوسيل في قطر.

وعن هذا الحدث يقول شون ماكيون، المدير الفني لسيرك دو سولي في العرض التجريبي في بوينس آيرس، إن "الشيء المذهل في هذا العرض هو أن الأسطورة لا يزال حيا، لذلك كان عليه الموافقة عليه".

وعندما قدم المنتجون خططهم إلى ميسي، كان اقتراحه الوحيد أن تنعكس قيم عائلته في الأداء النهائي.

وأضاف ماكيون أن "هناك فقرة في العرض باسم ‬العائلة"، ووصف ميسي بأنه "شخص طبيعي ورجل طيب للغاية".

وقدم سيرك دو سولي العرض لأول مرة عام 2019 في برشلونة، حيث كان ميسي يلعب في ذلك الوقت. وخلال السنوات الأخيرة، حاولت الشركة توسيع نطاق جاذبيتها والانتقال خارج الأعمال المعتادة للسيرك إلى العروض التي تحتفل برموز الموسيقى وصنع تجارب ثرية مع شركاء ألعاب الفيديو.

وتأجلت خطط عرض "ميسي 10" في أماكن أخرى بسبب وباء كوفيد-19.

من جهته، قال ماتياس لويزاغا المنتج التنفيذي للعرض‬ "كانت لدينا دائما فكرة مواصلة عرض عن الحياة الرياضية لأسطورة حية مثل ليو".

وتستضيف بوينس آيرس العرض في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن يحضره ميسي.