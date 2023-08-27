أنباء عن الإعلان عن مانشيني مدربا للمنتخب السعودي الاثنين

أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في موقعها اليوم الأحد، أن روبرتو مانشيني -الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الحالي- سيتم إعلان تعيينه مديرا فنيا للمنتخب السعودي غدا الاثنين.

وحسب الصحيفة الرياضية الإيطالية، فإن مانشيني (58 عاماً) وقع مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقداً لمدة 4 أعوام، وتحديداً حتى عام 2027.

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك الاثنين بالعاصمة الرياض في أول مؤتمر صحافي له.

وكان المنتخب السعودي -الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في دور المجموعات- يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونار الذي قاده في العرس الكروي العالمي.

وتعاقدت الأندية السعودية لكرة القدم مع العديد من اللاعبين من العيار الثقيل، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار.

وكان مانشيني قد أكد أن استقالته من منصبه مع المنتخب الإيطالي ليست مرتبطة بعرض السعودية، وبررها بالقرارات الأخيرة لرئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، خاصة بشأن تشكيلة طاقمه التدريبي.

وقال المدرب لعدد من الصحف الإيطالية "في رأيي لم نعد على الموجة نفسها. سيحدث شيء ما عندما يثير اهتمامي، لكن السعودية لا علاقة لها بالأمر".

وتحت قيادته، الفترة من مايو/أيار 2018 إلى أغسطس/آب 2023، فازت إيطاليا بكأس أوروبا صيف 2021 وحققت سلسلة قياسية من 37 مباراة من دون هزيمة بين سبتمبر/أيلول 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

لكن المنتخب الإيطالي فشل أيضاً في التأهل لكأس العالم 2022، وغاب عن النهائيات للمرة الثانية توالياً، ولم يحقق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حيث خسر على أرضه أمام إنجلترا 1-2.

وخلال مسيرته الكروية، لعب مانشيني لفريق سامبدوريا من عام 1982 إلى 1997، وشكل مع مواطنه الراحل أخيراً جانلوكا فيالي أحد أكثر الثنائيات الهجومية فعالية في الدوري الإيطالي.

واستهل مانشيني -الذي دافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 36 مباراة وسجل 4 أهداف- مسيرته التدريبية مع فيورنتينا عام 2001، قبل أن يقود لاتسيو (2002-2004)، إنتر (2004-2008 و2014-2016) وفاز بلقب "سيري أ" مرتين، ومانشستر سيتي (2009-2013) الذي قاده عام 2012 إلى لقبه الأول كبطل للدوري الإنجليزي منذ 44 عاماً.