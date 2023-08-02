تضم نجما من أصول عربية.. أغلى تشكيلة للاعبين الشباب في العالم

كشف موقع "ترانسفيرماركت" الألماني، المتخصص في القيم السوقية للاعبين واقتصاد وإحصاءات كرة القدم، عن قائمة مكونة من 11 لاعبا يشكلون القوام الأساسي لأغلى تشكيل في العالم للاعبين الشباب تحت 20 عاما.

وضمت القائمة ثنائي برشلونة أليخاندرو بالدي وغافي وزميلهم المستقبلي فيكتور روكي، بالإضافة إلى لاعب من أصول عربية وهو ريان شرقي متوسط ميدان ليون الفرنسي.

وفي ما يلي التشكيلة الأفضل في العالم للاعبين الشباب تحت 20 عاما:

غابرييل سلونينا: انضم حارس المرمى الأميركي البالغ من العمر 19 عاما إلى تشلسي صيف عام 2022 من شيكاغو، وتمت ترقيته إلى الفريق الأول في اليوم الأخير من العام نفسه، وتبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو.

ريكو لويس: هو أحد مواهب أكاديمية مانشستر سيتي، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وتم استدعاؤه للفريق الأول قبل بداية موسم 2022-2023 وظهر مع "السيتزنس" في 23 مباراة بجميع البطولات.

Rico Lewis at the 🩵 of things, James McAtee with the ⚽️#ManCity’s academy: Delivering! 💪pic.twitter.com/0bkV7JdSpM — City Xtra (@City_Xtra) July 26, 2023

ويعد لويس البالغ من العمر 18 عاما أحد أبطال الثلاثية التاريخية، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

أنطونيو سيلفا: نشأ قلب الدفاع البرتغالي في بنفيكا وتُوج مع فريق الشباب بدوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022، وعلى إثر ذلك تم تصعيده إلى الفريق الأول، فحصد مع الكبار لقب الدوري البرتغالي.

سيلفا البالغ من العمر 19 عاما تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

جورجيو سكالفيني: انتقل من بريشيا إلى أتالانتا عام 2015 وهو بعمر 12 عاما، وعندما بلغ سن الـ18 تمت ترقيته إلى فريق الكبار.

لعب سكالفيني مع الفريق الإيطالي 55 مباراة وسجل 3 أهداف، أما القيمة السوقية لقلب الدفاع البالغ من العمر 19 عاما، فبلغت 40 مليون يورو.

أليخاندور بالدي: حصل الظهير الأيسر الإسباني على ثقة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الذي استدعاه للفريق الأول، وخلال موسمه الأول (2022-2023) فاز مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

بالدي البالغ من العمر 19 عاما تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

روميو لافيا: انتقل لاعب خط الوسط الدفاعي إلى ساوثهامبتون صيف عام 2022 قادما من شباب مانشستر سيتي، ويبلغ من العمر 19 عاما، أما قيمته السوقية فهي 32 مليون يورو.

غافي: هو أحد المواهب الحقيقية التي قدمها برشلونة للعالم في حقبة المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك عام 2021، واستمر مع تشافي في ثاني مواسمه مع "البلوغرانا" وفاز معه بالدوري والسوبر المحليين.

الرابع الرابع الرابع… غافي (0-4) pic.twitter.com/OeZXcy2xjC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما والذي يشغل مركز خط الوسط تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو.

ريان شرقي: التحق اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية بصفوف ليون عام 2010 بعمر 7 سنوات، وارتقى فئة تلو الأخرى حتى صعد إلى الفريق الأول يناير/كانون الثاني 2021.

لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 19 عاما شارك في 102 مباراة، وسجل 14 هدفا، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو.

أنغيلو غابرييل: من المنتظر أن يلتحق الجناح الأيمن البرازيلي البالغ من العمر 18 عاما بتشلسي الصيف الجاري، بعدما تعاقد معه من سانتوس الشتاء الماضي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 30 مليون يورو.

-Angelo Gabriel

-This is what £13m got us pic.twitter.com/j9AyspFPTs — MENE MENE (@_Bongani__) July 23, 2023

أليخاندرو غارناتشو: التحق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما بفريق مانشستر يونايتد قادما من أتلتيكو مدريد، ثم صعد للفريق الأول لـ"الشياطين الحمر" صيف 2022.

لعب مع الفريق 36 مباراة، وساهم في 10 أهداف (سجل 5 وصنع مثلها)، وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم الأرجنتيني 25 مليون يورو.

فيتور روكي: من المنتظر أن ينضم المهاجم البرازيلي الشاب (18 عاما) إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2024، علما أنه وقّع رسميا للفريق "الكتالوني" الصيف الحالي، وتبلغ القيمة السوقية لروكي 32 مليون يورو.