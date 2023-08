تضم نجما من أصول عربية.. أغلى تشكيلة للاعبين الشباب في العالم

كشف موقع "ترانسفيرماركت" الألماني، المتخصص في القيم السوقية للاعبين واقتصاد وإحصاءات كرة القدم، عن قائمة مكونة من 11 لاعبا يشكلون القوام الأساسي لأغلى تشكيل في العالم للاعبين الشباب تحت 20 عاما.

وضمت القائمة ثنائي برشلونة أليخاندرو بالدي وغافي وزميلهم المستقبلي فيكتور روكي، بالإضافة إلى لاعب من أصول عربية وهو ريان شرقي متوسط ميدان ليون الفرنسي.

وفي ما يلي التشكيلة الأفضل في العالم للاعبين الشباب تحت 20 عاما:

غابرييل سلونينا: انضم حارس المرمى الأميركي البالغ من العمر 19 عاما إلى تشلسي صيف عام 2022 من شيكاغو، وتمت ترقيته إلى الفريق الأول في اليوم الأخير من العام نفسه، وتبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو.

ريكو لويس: هو أحد مواهب أكاديمية مانشستر سيتي، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وتم استدعاؤه للفريق الأول قبل بداية موسم 2022-2023 وظهر مع "السيتزنس" في 23 مباراة بجميع البطولات.

Rico Lewis at the 🩵 of things, James McAtee with the ⚽️#ManCity’s academy: Delivering! 💪pic.twitter.com/0bkV7JdSpM

— City Xtra (@City_Xtra) July 26, 2023