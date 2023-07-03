بعد انتقال المجري سوبوسلاي إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو.. أغلى اللاعبين في التاريخ بحسب جنسياتهم

بمبلغ 70 مليون يورو، أصبح المجري دومينيك سوبوسلاي -المنتقل إلى ليفربول الإنجليزي من لايبزيغ الألماني- أغلى لاعب في بلاده التي أنجبت أحد أساطير اللعبة فيرينتس بوشكاش.

ورغم هذا الرقم، لا يزال سوبوسلاي متأخرا جدا في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة بحسب جنسياتهم.

واللاعبون هم:

البوسنة: ميراليم بيانيتش، انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو (2020).

النرويج: إيرلينغ هالاند، انتقل من دورتموند إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو (2022).

الغابون: بيير إيميريك أوباميانغ، انتقل من دورتموند إلى أرسنال مقابل 64 مليون يورو (2017).

الولايات المتحدة: كريستيان بوليسيتش، انتقل من دورتموند إلى تشلسي مقابل 64 مليون يورو (2018).

الجزائر: رياض محرز، انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو (2018).

المغرب: أشرف حكيمي، انتقل من دورتموند إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو (2021).

السويد: ألكسندر إيساك، انتقل من ريال سوسيداد إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون يورو (2022).

أوكرانيا: ميخايلو مودريك، انتقل من شاختار دونيتسك إلى تشلسي مقابل 70 مليون يورو (2022).

المجر: دومينيك سوبوسلاي، انتقل من لايبزيغ إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو (2023).

إيطاليا: ساندرو تونالي، انتقل من ميلان إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون يورو (2023).

كولومبيا: خاميس رودريغيز، انتقل من موناكو إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (2014).

نيجيريا: فيكتور أوسمين، انتقل من ليل إلى نابولي مقابل 75 مليون يورو (2020).

إسبانيا: الحارس كيبا أريزابالاغا، انتقل من أتلتيك بلباو إلى تشلسي مقابل 80 مليون يورو (2018).

ساحل العاج: نيكولاس بيبي، انتقل من ليل إلى أرسنال مقابل 85 مليون يورو (2019).

ألمانيا: كاي هافيرتز، انتقل من باير ليفركوزن إلى تشلسي مقابل 80 مليون يورو (2020).

Difficult to put into words how it feels after last night. We’ll learn from these hard moments. It's been a difficult season but we'll come back from this. Thank you for the support last night! pic.twitter.com/l0ofCO7aXV — Kai Havertz (@kaihavertz29) April 19, 2023

صربيا: دوسان فلاهوفيتش، انتقل من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل 80 مليون يورو (2021).

الأوروغواي: لويس سواريز، انتقل من ليفربول إلى برشلونة مقابل 81 مليون يورو (2014).

هولندا: فرانكي دي يونغ، انتقل من أياكس إلى برشلونة مقابل 86 مليون يورو (2019).

ويلز: غاريث بيل، انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 101 مليون يورو (2013).

بلجيكا: إيدن هازارد، انتقل من تشلسي إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو (2019).

إنجلترا: جاك غريليتش، انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر يونايتد (2021).

الأرجنتين: إنزو فيرنانديز، انتقل من بنفيكا إلى تشلسي مقابل 121 مليون يورو (2023).

البرتغال: جواو فيليكس، انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127 مليون يورو (2019).

فرنسا: كليان مبابي، انتقل من موناكو إلى سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو (2018).