"إمبراطور" الزمن الجميل.. البرازيلي أدريانو يكشف أسباب تركه كرة القدم

يعد النجم البرازيلي أدريانو أحد اللاعبين البرازيليين الذين تركوا بصمة كبيرة في أوروبا ومنتخب "السامبا" وعالم الساحرة المستديرة عموما.

وبعد أن صعد بسرعة منذ انتقاله من فريق فلامينغو البرازيلي كشاب موهوب إلى إنتر -الذي كان بوابة "الإمبراطور" للعالمية- غزا أوروبا كرويا وباتت موهبته على كل لسان وحقق عددا كبيرا من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية، ولاحقا اتخذ قرارا بالعودة إلى بلاده.

وبعد وفاة والده والحديث عن أنه أصبح عضوا في عصابات تمتهن التجارة بالمخدرات والسلاح في مناطق الصفيح البرازيلية أو ما تعرف بـ"الفافيلا" ظهر أدريانو -في مقابلة صحفية- ليكشف السبب الحقيقي لتركه "جمل المجد بما حمل" والرجوع إلى البرازيل.

#Extratweel Las pérdidas más dolorosas en la vida pueden generar vacíos imposibles de llenar. Adriano nunca superó la depresión causada por pérdida de su viejo, quién era su mentor y su compás moral. ¡Vaya crack nos quitó la favela!

Siempre te recordaremos, Emperador 👑⚽️ pic.twitter.com/2YXZsWLx5W — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) March 31, 2023

وقال أدريانو في المقابلة إنه "عندما عدت من أوروبا أخذت بعض الوقت للراحة، لم يفهم أحد السبب، وقالت الصحافة يومها إن أدريانو يكسب الملايين ولكنني لم أكترث بتاتا".

“Ganhei quase tudo. E eu tive uma vida incrível, do c… Mas sem Adriano, o Imperador não presta! Adriano não usa coroa. Adriano é o menino da favela, tocado por Deus. Entende agora? Adriano não sumiu nas favelas. Ele apenas voltou para casa.” – Adriano, ao The Players Tribune pic.twitter.com/vUqUT3gtcV — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 11, 2021

وأضاف أن "سعادة المرء أهم من الأموال، بالتأكيد الأموال تساعدك وتساعد عائلتك على العيش برخاء ولكن ماذا عن سعادتك؟ هل تفضل أن تكون سعيدا بجني الأموال أم بكونك برفقة عائلتك؟ فضلت راحتي إلى جانب عائلتي".

Adriano: "Favela'da sokakta traş oluyorum. Zaten saç ve sakal kesimim pek zor değil." pic.twitter.com/jAofcrsNzM — Asist Analiz (@asistanaliz) August 12, 2022

وتابع "قيل إنني كنت صغيرا في السن وطائشا ولكني لم أكن كذلك، ثم خسرت والدي، ولم أكن أريد الكذب على موراتي (المالك السابق لإنتر) الرجل الذي منحني فرصة اللعب مع إنتر ميلان، ولم أكن أريد أن أمثّل بأني ألعب كرة القدم، منحني الفرصة أن أكون الإمبراطور، وكان بإمكاني الكذب عليه وأن أجني الأموال، وما زلت ملتزما بهذا الخيار، فعلت ما أريد وعدت إلى البرازيل، وكان هذا ما أريده حقا".

وختم أدريانو (42 عاما) "في كل مرة أذهب إلى إيطاليا يسألونني: لماذا استغنيت عن كرة القدم؟ كل شيء حصل بسرعة شديدة وكان من الصعب التعامل مع كل هذا، انتقلت من (فافيلا) إلى أن باتوا ينادونني بالإمبراطور، وهذه مسؤولية كبيرة، الأمر معقد لكني فخور لأنه بإمكاني القول إني لعبت كرة القدم بشكل احترافي وبجوار لاعبين استثنائيين".

🤯 Throwback to this absolute missile from Adriano against Real Madrid. 🚀 That strike tops at 140km/h. ☄️pic.twitter.com/Z4QmO1U6ke — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 29, 2023

ولعب أدريانو مع إنتر ميلان على فترتين (2001-2002) و(2004-2009)، وفاز معه بلقبين في الدوري الإيطالي ومثلهما في كل من كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، ولعب مع أكثر من فريق بإيطاليا، قبل أن يعود إلى البرازيل في 2008 ويلعب مع عدة فرق برازيلية.

Only real ones will remember 🥲 pic.twitter.com/3gk3u6Fwps — DJRUSSKE (@DJRUSSKE) September 18, 2022

وعلى مستوى المنتخب البرازيلي فاز بكوبا أميركا 2004 وكأس القارات في 2005، كما ظفر بجوائز فردية كثيرة، أبرزها هداف كوبا أميركا وأفضل لاعب في البطولة عام 2004.