آخرهم الإنجليزي ماغواير مدافع مانشستر يونايتد.. لاعبون جُردوا من شارة القيادة

في الأيام القليلة الماضية أعلن مانشستر يونايتد أن مدربه الهولندي إريك تن هاغ قرر سحب شارة القيادة من مدافع الفريق هاري ماغواير بعد أكثر من 3 سنوات من توليه هذه المهمة.

ولم يخفِ اللاعب الدولي الإنجليزي خيبة أمله من قرار المدرب، لكنه أكد تقبله له، مؤكدا أنه سيواصل تقديم كلّ ما لديه كل مرة يرتدي فيها قميص الفريق.

وماغواير ليس أول لاعب يتم تجريده من الشارة، فقد سبقه إلى ذلك العديد من اللاعبين بل والنجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة على صعيد الأندية والمنتخب.

وأبرز هؤلاء اللاعبين هم: