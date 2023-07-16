أنفق 555 مليون يورو لتجديد شبابه.. هكذا ستغير الصفقات وجه ريال مدريد

غيّر نادي ريال مدريد الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز من سياسته المتعلقة بملف التعاقدات مع نجوم كرة القدم، حيث أصبح في السنوات القليلة الماضية أكثر اهتماما بالتعاقد مع الشباب وفق تقرير إسباني.

وأوضحت صحيفة "سبورت" (Sport) أن بيريز غيّر إستراتيجيته التي انتهجها في فترة رئاسته الأولى (2000-2006) بإبرام صفقات مع نجوم كرة القدم الكبار أو ما يُعرف بـ"الغلاتيكوس" مثل الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيغو والإنجليزي ديفيد بيكهام إلى التعاقد مع أفضل الشباب المواهب الذين يُتوقع منهم أن يكونوا نجوما في المستقبل.

واستثمر بيريز ما يقرب من 555 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات أصغر 10 لاعبين حاليين متواجدين في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتضمنت هذه الأرقام مبلغ 395 مليون يورو كقيمة التعاقدات و106 ملايين أخرى كمتغيرات وحوافز ومكافآت بالإضافة إلى 54 مليون يورو عمولات لوكلاء اللاعبين.

El Real Madrid invierte en juventud https://t.co/ShyYb2oGrA — Diario SPORT (@sport) July 14, 2023

ووفق الصحيفة فإن ظهور أندية بإمكانيات اقتصادية ضخمة صعّب على ريال مدريد إتمام التعاقد مع النجوم الكبار وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بيريز للانتباه إلى اللاعبين الشباب.

ويتواجد في تشكيلة ريال مدريد الحالية 3 لاعبين كبار أولهم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) والألماني توني كروس والإسباني ناتشو فيرنانديز (33 عاما).

أما اللاعبين الشباب فأكبرهم سنا فيدي فالفيردي وأندري لونين وكلاهما يبلغ من العمر 24 عاما بالإضافة إلى إبراهيم دياز وفران غارسيا وفينيسيوس جونيور وأوريلين تشاواميني وجميعهم بعمر 23 عاما، ثم رودريغو غوس (22)، وجودي بيلينغهام وإدوارد كامافينغا (20)، وأردا غولر (18 عاما).

ومن المقرر أن ينضم البرازيلي أندريك فيليبي إلى ريال مدريد في صيف عام 2024 وحينها سيكون في عمر 18 عاما.

المبالغ التي استثمرها ريال مدريد مقابل كل لاعب من المذكورين أعلاه: