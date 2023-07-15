إنتر ميامي يعلن رسميا ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي عن توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا عقدا مع الفريق حتى 2025.

وقال ميسي "إنني متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".

ووصل ابن الـ36 عاما إلى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بنحو 60 مليون يورو سنويا.

وكشف الملياردير الكوبي الأميركي خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي في مقابلة سابقة مع صحيفة "إلباييس" (El País) الإسبانية، "سيكون راتب ميسي بين 50 إلى 60 مليون يورو في السنة الواحدة".

وأضاف ماس "ينص الاتفاق على حصول ميسي بعد الاعتزال على حصة في ملكية النادي، كما سيحصل على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة "آبل تي في" (APPLE TV)، ونصيب من مبيعات قمصان أديداس".

وسيُقدم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في معقل الفريق غدا الأحد.

وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس عام 1975.

وسيلتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في حين سيتولى الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو الذي درب "البولغا" في منتخب التانغو والنادي الكتالوني الإشراف على الفريق.

ومن المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

كما من المتوقع أن يخوض الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي الجمعة المقبل ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديا في الدوري الأميركي.