أفضل 10 برازيليين ارتدوا قميص برشلونة

منذ تأسيس فريق برشلونة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1899، مر عديد من اللاعبين البرازيليين على بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، منهم من صنع المجد مع الفريق "الكتالوني"، وآخرون لم يتركوا بصمة واضحة.

ومع وصول لاعب برازيلي جديد إلى برشلونة وهو المهاجم فيتور روكي (18 عاما)، من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

ويتوقع برشلونة الكثير من روكي الذي يُروج له على أنه الوريث الشرعي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط هجوم النادي الكتالوني.

ويحلم "البلوغرانا" في أن يسير روكي على نهج مواطنيه ممن نجحوا في تحقيق الإنجازات والألقاب مع برشلونة، الذين نستعرض أهم 10 منهم في السطور التالية، حسب ما جاء في صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية.

إيفاريستو دي ماسيدو

وهو أول برازيلي كان له تأثير حقيقي في برشلونة، إذ انضم إليه قادما من فلامينغو أواخر خمسينيات القرن الماضي، وبالتحديد في مايو/أيار 1957.

لعب إيفاريستو أول مباراة مع الفريق الكتالوني يوم 22 سبتمبر/أيلول 1957 ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وبقي مع برشلونة لمدة 5 مواسم قبل أن ينتقل إلى الغريم ريال مدريد صيف عام 1962.

ظهر إيفاريستو في 151 مباراة مع برشلونة وسجل 105 أهداف وتُوج معه بـ5 ألقاب أبرزها الدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا (1).

روماريو

ترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن روماريو هو أول لاعب برازيلي "عظيم" ينضم إلى برشلونة قادما من أيندهوفن الهولندي.

لعب روماريو مع برشلونة لمدة عامين (1993-1995) سجل خلالهما 39 هدفا في 65 مباراة بجميع البطولات وفاز معه بالدوري الإسباني مرة واحدة وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في عام 1994 قبل أن يعود إلى بلاده ليلتحق بفريق فلامينغو.

وبعد اعتزال كرة القدم اقتحم روماريو سلك السياسة وانتُخب لعضوية الكونغرس البرازيلي عن مقاطعة ريو دي جانيرو عام 2010، ثم انضم إلى حزب باتري الليبرالي بزعامة غايير بولسونارو رئيس البرازيل السابق وذلك عام 2021.

رونالدو نازاريو

سار رونالدو على خطى مواطنه روماريو ووقّع لبرشلونة قادما من أيندهوفن أيضا، لكن "الظاهرة" لعب موسما وحيدا (1996-1997) سجل فيه 47 هدفا في 49 مباراة وحصد مع البلوغرانا لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن رونالدو كان من الممكن أن يصبح لاعبا تاريخيا في برشلونة لكن الإدارة ارتكبت أحد أكبر الأخطاء في تاريخ النادي بأن تركته يرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي.

ريفالدو

ارتدى ريفالدو قميص برشلونة لمدة 5 مواسم، بدأت منذ قدومه إلى الفريق من ديبورتيفو لاكورونيا عام 1997 وانتهت برحيله إلى ميلان الإيطالي عام 2002.

🙌 سؤال اليوم: في أي موسم سجل ريفالدو هذا الهدف وضد أي خصم؟ 🤔 pic.twitter.com/gLoccvcn4r — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 26, 2020

خلال تلك الفترة، سجل ريفالدو 130 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة في 235 مباراة، وهو ما جعله أكثر هداف برازيلي في تاريخ النادي "الكتالوني"، كما فاز ريفالدو بـ4 ألقاب مع برشلونة: الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (1)، كأس السوبر الأوروبي (1).

رونالدينيو

يعتقد معظم عشاق برشلونة أن رونالدينيو أهم برازيلي في تاريخ النادي، فقد امتد تأثير ابتسامته الساحرة إليهم، وكان أحد الأسباب الرئيسية لعودة النادي إلى القمة.

وصل رونالدينيو إلى برشلونة عام 2003 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، واستمر في نثر سحره في كامب نو وخارجه لمدة 5 مواسم إثر رحيله إلى ميلان عام 2008.

لعب رونالدينيو 207 مباريات مع برشلونة وسجل 94 هدفا وقدم 70 تمريرة حاسمة، أبرزها التمريرة التي سجل منها الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع "البلوغرانا"، وفاز رونالدينيو مع برشلونة بلقبين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس السوبر ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الفردي، حصد رونالدينيو جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم (2005)، وأفضل لاعب في العالم من "فيفا" مرتين (2004 و2005) وجائزة أحسن لاعب في أوروبا (2006).

جوليانو بيليتي

هو صاحب أحد أهم الأهداف في تاريخ برشلونة، إذ سجل هدف الفوز في مرمى أرسنال خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2004-2005 الذي انتهى بفوز "البلوغرانا" بنتيجة 2-1.

اللافت أن هذا الهدف كان الوحيد لبيليتي مع برشلونة في 103 مباريات لعبها منذ وصوله إلى الفريق من فياريال عام 2004 حتى خروجه إلى تشلسي الإنجليزي عام 2007.

وبالإضافة إلى لقب الأبطال، تُوج بيليتي مع برشلونة بلقبين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس السوبر الإسباني.

سيلفينيو

لعب سيلفينيو مع برشلونة في الفترة ما بين عامي 2004 حتى 2009، بعدما انضم إليه من سيلتا فيغو، ثم رحل عنه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض سيلفينيو 128 مباراة بجميع البطولات وسجل 3 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة حاصدا 8 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا (2) والدوري الإسباني (3).

قالت عنه الصحيفة الإسبانية: "كان سيلفينيو محترفا من رأسه حتى أخمص قدميه".

إدميلسون

كان إدميلسون -الذي انضم إلى برشلونة عام 2004 من أولمبيك ليون الفرنسي- أحد الأعمدة الأساسية للفريق الكتالوني في عهد المدرب الهولندي فرانك ريكارد.

وقدم إدميسلون مستويات رائعة مع برشلونة، لكن الإصابات حرمته من تقديم المزيد ليرحل إلى فياريال عام 2008.

لعب إدميسلون -الذي شغل مركز خط الوسط الدفاعي- 96 مباراة مع برشلونة وقدم تمريرتين حاسمتين، وفاز بـ4 ألقاب: الدوري الإسباني (2)، ودوري أبطال أوروبا (1)، وكأس السوبر الإسباني (1).

داني ألفيش

هو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ برشلونة، وكان عنصرا أساسيا في الفريق الذهبي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، وقد لعب على مدى فترتين (2008-2016 و2020-2021) سجل خلالها 22 هدفا وقدم 105 تمريرات حاسمة، كثير منها لميسي.

طاب یومكم بکل خیر! في مثل هذا الیوم سجل داني ألفیس باکورة أهدافه بقمیص #برشلونة!pic.twitter.com/ojJOyS4h8S — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 25, 2017

ويعد ألفيش أكثر لاعب برازيلي تتويجا بالألقاب مع برشلونة حيث حصد 23 لقبا، من أبرزها الدوري الإسباني (6)، دوري أبطال أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3).

نيمار

نجح برشلونة في الحصول على توقيع نيمار عام 2013، بعد منافسة شرسة مع غريمه ريال مدريد، قبل أن يغادر النجم البرازيلي كامب نو باتجاه باريس سان جيرمان عام 2017، في صفقة ضخمة وقياسية بلغت 222 مليون يورو.

في فترة وجود نيمار مع برشلونة، سجل 105 أهداف في 186 مباراة بجميع البطولات، وفاز بـ8 بألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1) والدوري الإسباني (2).