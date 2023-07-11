للمرة الـ43 في تاريخه.. الأهلي بطلا للدوري المصري

حقق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز 2-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي بطل أفريقيا -الذي حسم لقب الدوري المحلي قبل 5 جولات من نهاية مشواره في الموسم الجاري- لمواجهة الزمالك بعد غد الخميس.

وجمع الأهلي -الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك- 75 نقطة من 29 مباراة ليتقدم بـ8 نقاط على بيراميدز، ولديه 67 نقطة من 32 مباراة، فيما وصل سيراميكا إلى النقطة 37 من 33 مباراة في المركز العاشر ليضمن البقاء رسميا في دوري الأضواء.

ومنح كريم حافظ المقدمة لبيراميدز في الدقيقة الـ37، وأدرك صلاح محسن التعادل لسيراميكا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد محسن المعار من الأهلي، وسجل هدف الفوز قبل 7 دقائق من النهاية.

بقاء الإسماعيلي

وفي مباراة أقيمت في التوقيت نفسه سجل ياو أنور هدفا مبكرا ليقود الإسماعيلي إلى الفوز 1-صفر على مضيفه الداخلية ليستمر رسميا في دوري الأضواء.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 37 نقطة من 33 مباراة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة في المركز قبل الأخير قبل جولة من النهاية مبتعدا بنقطة عن منطقة الأمان.