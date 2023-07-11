رغم أن المهاجم الياباني كازويوشي ميورا أكبر لاعب سنا في كرة القدم للمحترفين، فإنه لا يرغب في إسدال الستار على مسيرته، وقرر "الملك كازو" (56 عاما) تمديد عقد الإعارة مع نادي أوليفيرنسي المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي اليوم الثلاثاء.

وانضم الدولي الياباني السابق -الذي خاض ما يقرب من 90 مباراة دولية بين عامي 1990 و2000 وسجل 55 هدفا- إلى أوليفيرنسي في يناير/كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة من فريق يوكوهاما الياباني.

وقال الفريق البرتغالي على تويتر اليوم الثلاثاء "ميورا كازو سيواصل اللعب في أوليفيرنسي". من دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت مجموعة أونوديرا المالكة ليوكوهاما من المساهمين الرئيسيين في أوليفيرنسي.

وميورا -الذي يعد أحد أساطير كرة القدم في اليابان- بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي، ولعب لسانتوس وبالميراس وكوريتيبا بين عدة أندية أخرى.

وانضم إلى يوكوهاما في الدرجة الثانية عام 2005 من فريق فيسل كوبي بالدرجة الأولى.

كما مثل ميورا لفترة وجيزة فريق كرة الصالات الياباني في 2012، واستدعي لكأس العالم للكرة الخماسية عام 2012 في سن 45 عاما.