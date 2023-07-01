تضم 5 نجوم عرب.. "ماركا" تكشف قائمة أفضل 100 لاعب في الدوريات الكبرى

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الموسم الماضي 2022-2023، وتصدرها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن عملية الاختيار تمت عبر لجنة فنية خاصة مكونة من 115 شخصا ما بين لاعبين سابقين وصحفيين ومحللين ومؤثرين من جميع أنحاء العالم شاركوا عبر عملية تصويت لاختيار صفوة النجوم خلال الموسم.

وجاءت صدارة هالاند للقائمة منطقية، بعدما قدم موسما مذهلا مع مانشستر سيتي وساهم بتتويجه بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، بعدما سجل 52 هدفا في 53 مباراة، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

🚨 Desvelados del 41 al 100 🧐 ¿Echas a alguien en falta? 🏆 ¿Quién acabará este año en lo más alto del ránking de #Los100? https://t.co/60a3KaU4OP — MARCA (@marca) June 29, 2023

وحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي برز مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، بتسجيله 21 هدفا وتقديمه 20 تمريرة حاسمة، والأهم من ذلك تألقه في كأس العالم 2022 بقطر، وقيادته منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب.

وشهدت القائمة وجود 5 لاعبين عرب برزوا خلال الموسم، وهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغاربة ياسين بونو ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

أصحاب المراكز العشرة الأولى في قائمة صحيفة "ماركا" لأفضل 100 لاعب:

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي). الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان – انتقل إلى إنتر ميامي). البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد). الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان). البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي). الإسباني رودري (مانشستر سيتي). الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد). النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي). الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي – انتقل إلى برشلونة). الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا (نابولي).

📲⭐️ Hoy es el día de #Los100 de @MARCA. En este especial se irán desvelando todas las posiciones de los 100 mejores jugadores de la temporada 2022/23. Vamos por el 60… https://t.co/60a3KaU4OP pic.twitter.com/nanR3OG4Mw — MARCA (@marca) June 29, 2023

ترتيب اللاعبين العرب في قائمة صحيفة "ماركا" لأفضل 100 لاعب:

32- المغربي ياسين بونو (إشبيلية).

37- المصري محمد صلاح (ليفربول).

47- المغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا).

49- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية).

60- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).