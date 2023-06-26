رياضة

بعد سن 36.. أغلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم

Friendly - Argentina v Australia
ميسي يتصدر القائمة بقيمة سوقية تبلغ 45 مليون يورو (رويترز)
26/6/2023

رغم بلوغه 36 عاما، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق الأرقام القياسية ويتصدر القوائم الكروية بأرقامه وألقابه وجوائزه الفردية وحتى بقيمته السوقية.

ويتصدر ميسي -الذي احتفل بعيد ميلاده يوم 24 من الشهر الجاري- قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية لمن بلغ 36 عاما وما فوق، واللافت أن ميسي في المقدمة بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد فريق النصر السعودي) .

واللاعبون العشرة الأعلى قيمة سوقية حسب "ترانسفير ماركت"

  1. الأرجنتيني ميسي (36 عاما) باريس سان جيرمان: 45 مليون يورو
  2. البرتغالي رونالدو (38 عاما) النصر السعودي: 15 مليون يورو
  3. الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) ريال مدريد: 10 ملايين يورو
  4. الألماني مانويل نوير (37 عاما) بايرن ميونخ: 7 ملايين يورو
  5. الإسباني سيرجيو راموس (37 عاما) سان جيرمان: 6 ملايين يورو
  6. الفرنسي أوليفيه جيرو (37 عاما) ميلان: 4 ملايين يورو
  7. الكوستاريكي كيلور نافاس (36 عاما) نوتنغهام فورست: 4 ملايين يورو
  8. الأورغوياني لويس سواريز (36 عاما) غريميو البرازيلي: 4 ملايين يورو
  9. الإسباني ديفيد سيلفا (37 عاما) ريال بيتيس: 4 ملايين يورو
  10. البوسني إدين دجيكو (37 عاما) فنربخشه: 4 ملايين يورو
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي