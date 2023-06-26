بعد سن 36.. أغلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم

رغم بلوغه 36 عاما، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق الأرقام القياسية ويتصدر القوائم الكروية بأرقامه وألقابه وجوائزه الفردية وحتى بقيمته السوقية.

ويتصدر ميسي -الذي احتفل بعيد ميلاده يوم 24 من الشهر الجاري- قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية لمن بلغ 36 عاما وما فوق، واللافت أن ميسي في المقدمة بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد فريق النصر السعودي) .

واللاعبون العشرة الأعلى قيمة سوقية حسب "ترانسفير ماركت"