بعد سن 36.. أغلى اللاعبين قيمة سوقية في العالم
26/6/2023
رغم بلوغه 36 عاما، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق الأرقام القياسية ويتصدر القوائم الكروية بأرقامه وألقابه وجوائزه الفردية وحتى بقيمته السوقية.
ويتصدر ميسي -الذي احتفل بعيد ميلاده يوم 24 من الشهر الجاري- قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية لمن بلغ 36 عاما وما فوق، واللافت أن ميسي في المقدمة بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد فريق النصر السعودي) .
واللاعبون العشرة الأعلى قيمة سوقية حسب "ترانسفير ماركت"
- الأرجنتيني ميسي (36 عاما) باريس سان جيرمان: 45 مليون يورو
- البرتغالي رونالدو (38 عاما) النصر السعودي: 15 مليون يورو
- الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) ريال مدريد: 10 ملايين يورو
- الألماني مانويل نوير (37 عاما) بايرن ميونخ: 7 ملايين يورو
- الإسباني سيرجيو راموس (37 عاما) سان جيرمان: 6 ملايين يورو
- الفرنسي أوليفيه جيرو (37 عاما) ميلان: 4 ملايين يورو
- الكوستاريكي كيلور نافاس (36 عاما) نوتنغهام فورست: 4 ملايين يورو
- الأورغوياني لويس سواريز (36 عاما) غريميو البرازيلي: 4 ملايين يورو
- الإسباني ديفيد سيلفا (37 عاما) ريال بيتيس: 4 ملايين يورو
- البوسني إدين دجيكو (37 عاما) فنربخشه: 4 ملايين يورو
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي