شاهد- قائد منتخب الأرجنتين يصل إلى 36 عاما.. برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده بفيديو عاطفي

حرص نادي برشلونة الإسباني على تهنئة أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ36.

ونشر النادي الكتالوني تغريدة عبر جميع حساباته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبلغاته المختلفة قدّم خلالها التهنئة لميسي المولود يوم 24 يونيو/حزيران 1987 بمدينة روزاريو.

وكتب حساب برشلونة الرسمي باللغة العربية: "عيد ميلاد سعيد يا أسطورة"، مرفقا التغريدة برمز التاج وكعكة عيد الميلاد.

وأرفق الحساب مقطع فيديو لميسي وهو يخاطب جماهير برشلونة: "فيسكا برسا فيسكا كتالونيا"، كما ظهر فيه وهو يحمل أحد الألقاب التي حققها مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 3 من أجمل أهدافه في البطولة، أبرزها الهدف الذي سجله برأسه في مرمى مانشستر يونايتد في نهائي نسخة 2008-2009.

🎂 عيد ميلاد سعيد، يا أسطورة 👑 pic.twitter.com/99ncK52XD0 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2023

واهتمت الصحافة الإسبانية بهذه اللفتة التي اعتادها نادي برشلونة سنويا حتى بعد رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان صيف 2021.

وكتبت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية "تأكد برشلونة أن ميسي لن يعود للفريق بعد قراره الذهاب إلى إنتر ميامي، ومع ذلك لم ينسَ أهم لاعب في تاريخه".

ووصفت الصحيفة مقطع الفيديو الذي نشره برشلونة عبر حساباته "بالعاطفي"، والذي عرض بعضا من "أفضل" اللقطات والأهداف التي سجلها ميسي خلال الفترة التي قضاها في ملعب كامب نو، والتي امتدت لمدة 17 موسما.

وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة، إذ سجل بقميصه 672 هدفا في 778 مباراة بجميع البطولات، كما قاد الفريق للفوز بـ35 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 10 مرات.

ولم يكن نادي برشلونة هو الوحيد الذي هنّأ ميسي بعيد ميلاده، بل فعل باريس سان جيرمان الشيء نفسه.

وشارك النادي الباريسي مقطع فيديو تضمن عددا من اللقطات لميسي في الحصص التدريبية، بالإضافة إلى بعض الأهداف التي سجلها للفريق الفرنسي في الدوري المحلي ودوري الأبطال.

عيد ميلاد سعيد، ليو! 🎂🔴🔵

pic.twitter.com/3AEV2HxD4p — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 24, 2023

وعلّق حساب باريس على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد ليو".

من جهته، سارع الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين لتهنئة ميسي عبر تويتر، حيث نشر صورة له وهو يرفع كأس العالم الذي تُوج به "التانغو" في قطر يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 على ملعب لوسيل. وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا بطل".

وأعلن ميسي في السابع من يونيو/حزيران 2023 أنه سيخوض تجربة احترافية جديدة، وهذه المرة مع إنتر ميامي، وقبل ساعات أعلن النادي الأميركي تعاقده مع سيرجيو بوسكيتس زميل ميسي السابق في برشلونة.