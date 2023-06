"لا أحاول محاكاة زيدان".. بيلينغهام يكشف سبب اختياره القميص رقم 5 مع ريال مدريد

كشف لاعب الوسط الدولي الانجليزي الشاب جود بيلينغهام -المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني- عن سبب اختياره ارتداء القميص رقم 5، بعدما اعتاد على الظهور برقم 22 مع فريقيه السابقين بوروسيا دورتموند وبرمنغهام سيتي.

وأنهى بيلينغهام (19 عاما) صفقة انتقاله إلى مدريد من دورتموند الألماني الأربعاء مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) إضافة إلى أكثر من 30% من المكافآت، بموجب عقد مدته 6 سنوات.

وخلال تقديمه بملعب "سانتياغو برنابيو" الخميس برفقة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، قال بيلينغهام إنه سيرتدي القميص الرقم 5 تكريما لنجم الريال ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضاف اللاعب الإنجليزي الشاب "صرّحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزيدان، والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم. أحاول فقط. لكن هذا بالتأكيد تقدير لمدى روعته".

وتابع "الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري".

يشار إلى أن مدافع ريال مدريد، الدولي الألماني أنطونيو روديغر يرتدي الرقم 22 حاليا، بينما كان المدافع خسيوس فاييخو يحمل الرقم 5، قبل أن يتنازل عنه لبيلينغهام.

وأردف بيلينغهام الذي سيبلغ العشرين من العمر يوم 29 الشهر الحالي إن ارتداء قميص زيدان لا يعني أنه كان يحاول محاكاة "مايسترو" خط الوسط السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات كمدرب لريال مدريد.

وأكمل "يشكّل قميص (مدريد) بحد ذاته ضغطا كافيا. بالنسبة لي إنه تكريم إلى حد ما للاعب عظيم، وربما يمكنني تمديد إرث الرقم، بدلا من محاولة الوصول إليه".

وبدأ الدولي الإنجليزي -الذي تألق بمونديال قطر الشتاء الماضي- مسيرته في سن 16 عاما في برمنغهام سيتي الذي قرر تكريمه بسحب قميصه بعد انتقاله إلى دورتموند عام 2020 مقابل 25 مليون يورو.

واختير أفضل لاعب بالدوري الألماني هذا الموسم بعدما كاد يقود دورتموند للفوز باللقب الذي عانده المرحلة الأخيرة بفارق الأهداف عن العملاق بايرن ميونخ.

Jude Bellingham will wear the number 5 shirt at Real Madrid.

His idol was the legendary Zinedine Zidane 🤍 pic.twitter.com/o65c9JZbhs

— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2023