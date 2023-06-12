غارسيا المغمور يوقع لريال مدريد وينضم لمنتخب إسبانيا في اليوم ذاته

أكمل فران غارسيا يوما مثيرا في مسيرته بعدما أعلن ريال مدريد التعاقد معه في أول صفقة للعملاق الإسباني للموسم المقبل وكذلك حصوله على أول استدعاء من منتخب إسبانيا لكرة القدم لخوض نهائيات دوري الأمم.

وعاد الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما إلى ريال مدريد من رايو فايكانو وقدمه العملاق الإسباني للجماهير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وبعد ساعات قليلة أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضمام اللاعب للمنتخب الوطني بدلا من المصاب خوان بيرنات.

وستلتقي إسبانيا مع إيطاليا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم في هولندا يوم الخميس.

وتدرج غارسيا، الذي لم يسبق له تمثيل إسبانيا، في الفئات السنية في نادي ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى رايو فايكانو لـ3 مواسم.

وقال للصحفيين اليوم الاثنين "كنت أحلم بالعودة إلى ريال مدريد".

وأضاف "بذلت مجهودا كبيرا للوجود بينكم اليوم. أنا فخور جدا لنجاح مسعاي بعد الرحلة الطويلة التي خضتها وحصلت في النهاية على مكافأة بالعودة إلى بيتي الذي تركته".