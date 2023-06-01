شاهد.. رونالدو: سأستمر مع النصر والدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 مسابقات بالعالم

قال كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن التوتر سيطر عليه خلال حفل تقديمه لجماهير ناديه الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رونالدو في مقابلة مع موقع الدوري السعودي اليوم الخميس "أنا سعيد هنا وأرغب في الاستمرار هنا وسأستمر هنا (مع النصر). الدوري السعودي قوي لكن هناك فرص عديدة للنمو. الدوري تنافسي ولدينا فرق جيدة وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب وأعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن (في الدوري) وحتى الحكام وحكم الفيديو المساعد يجب أن يكون أسرع بعض الشيء".

وواصل رونالدو الذي حقق ألقابا كبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا "في رأيي إذا استمر (المسؤولون عن الدوري) في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 مسابقات في العالم".

وخرج رونالدو (38 عاما) خالي الوفاض مع النصر في موسمه الأول بعد خسارة كأس السوبر وكأس الملك بالإضافة للدوري لصالح الاتحاد.

وقال عن عدم تحقيق ألقاب "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء. صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام لكن لا تسير الأمور دائما كما نرغب. في بعض الأحيان نحتاج للصبر والاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأفضل وسوف نتحسن كثيرا.

وأضاف "في آخر خمسة أو ستة أشهر تحسن الفريق للغاية وتحسن الدوري أيضا وجميع الفرق. يتطلب الأمر أحيانا بعض الوقت لكن إذا آمنت بهدفك فإن كل شيء ممكن باعتقادي. أنا متفائل جدا وواثق من تغير الأمور والسير نحو الأفضل لذا علينا أن نؤمن ونعمل على ذلك".

🇸🇦 كرة القدم السعودية

👨‍👩‍👧‍👦 الحياة العائلية

⚽️ الانطباع الأول

💪 أهداف الموسم المقبل تحدثنا عن كل هذا والمزيد مع نجم @AlNassrFC البرتغالي @Cristiano رونالدو 🇵🇹🟡 شاهدوا المقابلة الكاملة الآن 👇 pic.twitter.com/yb4AF1fFmD — دوري روشن السعودي (@SPL) June 1, 2023

وانتقل رونالدو (38 عاما) الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار) حسب تقارير صحفية.

رونالدو: كنت متوترا

كما كشف النجم البرتغالي عن مشاعره في أول مواجهة له مع جماهير النادي السعودي قائلا "في اليوم الأول هنا (بملعب النصر الذي تغير اسمه من "مرسول بارك" إلى "أول بارك") كنت متوترا بعض الشيء، كما هو متوقع كان الملعب ممتلئا وعائلتي معي في مجتمع جديد، الآن الوضع مختلف تماما، أشعر براحة أكثر وتأقلمت، إنها ذكريات جيدة".

وأشار رونالدو -الذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري- إلى أن هناك لحظات لن ينساها على ملعب فريقه الجديد الذي أصبح بمثابة منزله.

سجود الاسطورة كريستيانو رونالدو بعد هدفه مع النصر 😍❤️ اللهم اهد قلبه للايمان 🤲🏻🥰 pic.twitter.com/WEZf97WETI — EPL World (@EPLworld) May 23, 2023

وقال "بالطبع أتذكر يومي الأول، حفل التقديم كان مذهلا، توقعت ما حدث، كان اليوم مميزا (للجماهير) ولعائلتي أيضا وليس لي فقط، كان مختلفا تماما واندهشت للغاية، كان مميزا في العديد من النواحي".

وأوضح النجم البرتغالي "بالنسبة لي كانت إحدى أفضل لحظاتي في كرة القدم، ستكون الذكريات جيدة دائما حين تحصل على حفل تقديم بهذه الطريقة".