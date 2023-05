خرجت عن صمتها في موضوع طلاقهما.. هل طالبت عبوك بـ10 ملايين يورو من حكيمي؟

الطلاق بين النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والممثلة الإسبانية من أصول تونسية هبة عبوك تصدر عناوين الصحف العالمية في الأسابيع الأخيرة، بسبب مزاعم اقتصادية واضحة لنجمة مسلسل "الأمير".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية -وفق صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن عبوك تطالب بـ10 ملايين يورو من لاعب باريس سان جيرمان، غير أن الأخير يفكر -فقط- في منحها مليوني يورو.

وانتقدت وسائل التواصل الاجتماعي عبوك بسبب طلباتها المالية المزعومة ولهذا تواصل معها برنامج تلفزيوني إسباني يدعى "سلفا مي" (أنقذني)، وأرسلت مقدمة البرنامج لعبوك رسالة نصية جاء فيها "من المدهش أنهم يعتبرون أن لديك دوافع مالية".

