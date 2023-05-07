خرجت عن صمتها في موضوع طلاقهما.. هل طالبت عبوك بـ10 ملايين يورو من حكيمي؟

الطلاق بين النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والممثلة الإسبانية من أصول تونسية هبة عبوك تصدر عناوين الصحف العالمية في الأسابيع الأخيرة، بسبب مزاعم اقتصادية واضحة لنجمة مسلسل "الأمير".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية -وفق صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن عبوك تطالب بـ10 ملايين يورو من لاعب باريس سان جيرمان، غير أن الأخير يفكر -فقط- في منحها مليوني يورو.

وانتقدت وسائل التواصل الاجتماعي عبوك بسبب طلباتها المالية المزعومة ولهذا تواصل معها برنامج تلفزيوني إسباني يدعى "سلفا مي" (أنقذني)، وأرسلت مقدمة البرنامج لعبوك رسالة نصية جاء فيها "من المدهش أنهم يعتبرون أن لديك دوافع مالية".

"He did not earn money and I was better known than him" – Hiba Abouk hits back at claims that she's after PSG star Achraf Hakimi's wealth pic.twitter.com/JI7BB9lMzU — 𝐖𝐞𝐬𝐥𝐞𝐲 𝐊𝐢𝐛𝐚𝐧𝐝𝐞 (@Wesley_Kibande) May 5, 2023

رد هبة عبوك

فردّت الممثلة الإسبانية وهي أم لطفلين من زواجها من أشرف على هذه التعليقات ردّا واضحا وقويا.

وقالت إنه "عالم ذكوري وكاره للنساء بالنظر إلى أنه عندما بدأت علاقتنا لم يكن يكسب المال وكنت معروفة أكثر منه.. تخيلوا ذلك".

وعلى أي حال، كانت زوجة لاعب كرة القدم السابقة هادئة في مواجهة الانتقادات التي طالتها بسبب مطالبها الاقتصادية الواضحة في عملية الطلاق.

وقالت إن "الشيء الجيد هو أنني لم أعد أتأثر بما يقولون. أريد أن أكون حذرة حتى لا يؤثر الغد على عائلتنا. أنا أثق في العدالة والمنطق، وهما إلى جانبي".

خلاف قانوني

وزعمت وسائل إعلام عالمية ومغربية أن الدولي المغربي وضع كل ما يملك باسم والدته التي وجهت انتقادات لاذعة لعبوك.

وقالت سعيدة موح -وفق تقارير إعلامية- إنه "لم يبلغني نجلي بنقل ثروته"، مبينة أنه إذا اتخذ أي إجراء فمن أجل حماية نفسه، وفق ما نقلته صحيفة "كواترو" الإسبانية.

كما أضافت "ليست لدي معرفة بالأمر.. ولكن ما المشكلة إذا كان هذا صحيحا؟.. إذا لم يفعل نجلي ذلك، فلن يستطيع التخلص منها"، في إشارة إلى هبة عبوك.

وفي حالة الطلاق، تقسم الثروة التي جنيت منذ لحظة ارتباط الزوجين.

وتنقل ماركا عن صحيفة "لكتوراس" الإسبانية أن محامي عبوك يدرس مقاضاة حكيمي بتهمة الاحتيال لأنه شمل والدته كمستفيد من ثروته.

واتُهم الظهير الأيمن للمنتخب المغرب باغتصاب سيدة تبلغ من العمر 24 عاما في منزله، لكن محامي حكيمي اعتبر أن هذا الادعاء هو عملية ابتزاز.

وبالكاد علقت عبوك على هذا الاتهام، رغم أنها أشارت -في تصريحات أدلى بها قبل شهر- إلى أنها ستكون دائما "إلى جانب الضحايا" وتثق في أن العدالة ستؤدي وظيفتها بشكل جيد.

ثروة حكيمي

ويعد حكيمي ثالث أكثر اللاعبين الأفارقة دخلا، ومن بين أشهر الشخصيات في القارة السمراء.

وتبلغ ثروة ظهير سان جيرمان (يتقاضى نحو مليون دولار شهريا) الصافية 24 مليون دولار "80% منها تتحكم بها والدته"، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحكيمي (24 عاما) يصغر طليقته هبة عبوك بـ12 عاما، والتي يبلغ صافي ثروتها مليوني يورو.