رياضة

شاهد- اللقب الأول منذ 9 سنوات.. رودريغو يقود ريال مدريد للتتويج بكأس إسبانيا

بنزيمة قائد ريال مدريد يرفع كأس إسبانيا
بنزيمة قائد ريال مدريد يرفع كأس إسبانيا (الفرنسية)
7/5/2023-|آخر تحديث: 7/5/202301:34 AM (مكة المكرمة)

قاد البرازيلي رودريغو غوس فريقه ريال مدريد للتتويج بكأس إسبانيا لكرة القدم، بتسجيله هدفين فاز بهما الفريق على أوساسونا في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، مساء السبت.

وكسر ريال مدريد صيامه عن التتويج في البطولة منذ عام 2014، ليعوض إخفاقه نظريا في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة بفارق 14 نقطة قبل 5 جولات من النهاية.

وافتتح رودريغو التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع من مواطنه فينسيوس جونيور، الذي انسل من الجهة اليسرى وقدم الكرة على طبق من ذهب لزميله.

وسنحت بعد ذلك أكثر من فرصة لريال مدريد لتعزيز تقدمه عبر فينسيوس والفرنسي كريم بنزيمة، لكن النتيجة ظلت على حالها خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني هاجم أوساسونا إلى أن نجح في إدراك التعادل عبر لوكاس تورو من تسديدة قوية لعبها من خارج منطقة الجزاء، بعد كرة وصلته من تمريرة المغربي عبد الصمد الزلزولي التي ارتطمت بمدافعي ريال مدريد.

وعاد رودريغو ليضيف الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 70، مستفيدا من فشل مدافعي أوساسونا في إبعاد الكرة بعد انطلاقة أخرى من فينسيوس، ومن الجبهة اليسرى أيضا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 20 لقبا في كأس إسبانيا، محتلا المركز الثالث في قائمة أكثر المتوجين بعد برشلونة (31 لقبا) وأتلتيك بيلباو (23 لقبا).

وبات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -بهذا التتويج- على بُعد لقب واحد من معادلة رقم الفرنسي زين الدين زيدان، إذ حصد الأخير 11 لقبا مع الريال مقابل 10 ألقاب لأنشيلوتي، علما أن متصدر لائحة الشرف التاريخية هو ميغيل مونيوز (14 لقبا خلال 15 عاما كمدرب للفريق بين 1960 و1974).

المصدر : الجزيرة