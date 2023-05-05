شاهد- الأهلي يتوج بكأس السوبر المصرية.. هل ظلم الحكم بيراميدز؟

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه 1-صفر على بيراميدز من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي أقيمت في أبو ظبي اليوم الجمعة.

وتسبب البديل محمود عبد المنعم (كهربا) في ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل منها التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد.

وشارك بيراميدز (وصيف بطولة الكأس) في كأس السوبر بدلا من الزمالك حامل لقب الدوري الذي كان قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة، قبل أيام قليلة من المباراة.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي في وقته الأصلي، قبل أن يتم اللجوء لشوطين إضافيين، نجح الأهلي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول منهما.

علي سجلها.. علي دونها

وضع البصمة الأولى والسعادة الأولى هدف الأهلي الأول بأقدام علي معلول من ركلة جزاء.. #كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/DWjqHEAuTV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

هل ظلم الحكم بيراميدز لمصلحة الأهلي؟

أثارت ركلة الجزاء التي احتسبها للأهلي الحكم المصري محمود البنا، إثر تعرض كهربا للعرقلة من أحمد سامي مدافع بيراميدز، جدلا واسعا بين الجماهير بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والحقيقة أن ركلة الجزاء صحيحة، لأن مدافع بيراميدز ركل كهربا الذي كان متقدما عليه وفي طريقه للسيطرة على الكرة، وذلك من دون أن يلمس المدافع الكرة وهذا هو الاعتبار الأهم في احتساب المخالفات، إذ إن هذه الركلة أفقدت مهاجم الأهلي توازنه وكانت سببا في سقوطه على الأرض.

وحتى إن بالغ كهربا في إظهار تعرضه لمخالفة من خلال إرجاع ساقه اليسرى للخلف، فإن الركلة في جانبه الأيسر كانت واضحة، ولا تعفي المدافع من العقوبة حتى وإن كان المهاجم قد تعمد وضع نفسه بين المدافع والكرة.

بل إن الأهلي يستحق ضربة جزاء أخرى لم تحتسب له عندما راوغ مهاجمه حسين الشحات منافسه علي جبر مدافع بيراميدز داخل منطقة جزائه، فقام الأخير بدفعه بشكل واضح بذراعه اليمنى ليسقطه أرضا دون أي قرار من الحكم أو تقنية الفيديو، علما بأن جبر كان يستحق الطرد أيضا في هذه المخالفة لأنه الحالة تنطبق عليها كل اعتباراة منع الفرصة المحققة لتسجيل هدف التي تستحق الطرد المباشر حسب المادة 12 من قانون كرة القدم "الأخطاء وسوء السلوك".

كما ظلم الحكم بيراميدز عندما تغاضى عن طرد وجوبي لمحمد الشريف مهاجم الأهلي في الدقيقة 41، عندما اندفع من الوضع طائرا وضرب وليد الكرتي في ظهره بطريقة عنيفة بباطن حذائه، دون أن يلمس الكرة أو يتضح أنه يلعب عليها أصلا.

إذ اكتفى الحكم بالإنذار معتبرا التدخل تهورا فقط (وهو يستحق الإنذار)، متجاهلا أنه تدخل عنيف واضح وأن المادة 12 تنص على وجوب الطرد المباشر في مثل هذه الحالة.

تدخل قوي من محمد شريف وخروج البطاقة الصفراء #كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/m6dH1vz3M6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

ورغم الفوز، لكن أول فرص المباراة جاءت لصالح بيراميدز في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أحمد الشناوي حارس الأهلي ثم أبعدها زميله المدافع محمد عبد المنعم.

وبعدها بدقيقتين أطلق الجنوب أفريقي فخري لاكاى تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن الشناوي تصدى لها بنجاح.

وتألق أحمد الشناوي حارس بيراميدز في الدقيقة 34 عندما تصدى لتسديدة من معلول من ركلة حرة وأبعدها إلى ركنية.

فرص ضائعة

سيطر الأهلي علي بداية الشوط الثاني وأهدر عدة فرص أولها في الدقيقة 50 من تسديدة من داخل منطقة جزاء بيراميدز على رأس محمود متولي الذي سدد كرة تصدى لها الشناوي ببراعة.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 54 بعد مرور رائع من أحمد عبد القادر من الناحية اليسرى ليمرر إلى أحمد القندوسي ليتدخل وليد الكرتي بشكل رائع قبل أن يسددها القندوسي.

وفي الدقيقة 71 أنقذ الشناوي حارس الأهلي مرماه من فرصة خطيرة بعد أن تصدى لتسديدة من المغربي الكرتي بصعوبة بالغة.

وفي الدقيقة 84 أرسل البديل محمد مجدي (قفشة) تمريرة إلى حمدي فتحي الذي أطلق تسديدة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز بثبات.

ورد بيراميدز بعدها بدقيقتين بهجمة سريعة وتمريرة عرضية عن طريق الشيبي من الناحية الأيمن أبعدها محمود متولي إلى ركلة ركنية.

وواصل الأهلي هجومه في الشوط الإضافي الأول ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 95 قبل أن يحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 108 بسبب عدم إخراج الشيبي للكرة من الملعب أثناء إصابة عبد المنعم مدافع الأهلي.

وراوغ كهربا حارس بيراميدز قبل أن يسدد نحو المرمى لكن القائد علي جبر أخرج الكرة من على خط المرمى.

وتصدى الشناوي لتسديدة من وضع انفراد عبر حسين الشحات في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.