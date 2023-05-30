نداء المال أم القلب؟.. ميسي بين 400 مليون يورو في الموسم والعودة إلى برشلونة

مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان مالئ الدنيا وشاغل عالم كرة القدم، من أندية ولاعبين ومدربين وخبراء ووكلاء أعمال.

ويبدو أن هذا المستقبل سيتحدد في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد المواجهة الأخيرة من الدوري الفرنسي ضد كليرمون السبت المقبل، عقب التتويج الرسمي للفريق الباريسي بلقب الدوري الفرنسي للموسم الـ11 في تاريخه.

ولكن المؤكد أن ميسي لن يعلن خياره حتى لو وصل إليه، ورغم كل ما قيل ويقال ونشر وينشر فليس هناك أي عرض رسمي بعد من برشلونة أو فكرة عن الراتب الذي سيتقاضاه إن عاد من جديد، بسبب لوائح اللعب المالي النظيف وانتظار قرار الليغا ويبدو أن الموضوع أن صعب.

وهذه الأخبار أكدتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن النجم الأرجنتيني لا يؤمن بقدرة برشلونة على ضمه، ولا يضع في حساباته إمكانية العودة في الصيف.

وتابع أن ميسي لا يثق بقدرة النادي الكتالوني على تقديم عرض له يستطيع تسجيله به.

ويأتي هذا بسبب تأخر موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي الكتالوني المالية الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن برشلونة لم يقدم أي عرض رسمي لميسي حتى الآن، وإن كان قد وصله.

في السياق، قلّل الإسباني تشافي مدرب البرسا -في حديث لموقع "سبورت"- من المخاوف التي تتحدث عن كون ميسي غير مناسب لأسلوب اللعب الحالي لبرشلونة، موضحا كيف "تكيف لاعبون كثيرون مع التغييرات التي أجريناها، ولن يصعب ذلك على ليو".

وأضاف "سيساعدنا وجود ميسي كثيرا؛ يمكن أن يلعب في مراكز مختلفة كالوسط واللاعب 10 الذي يصل للعب الكرة النهائية".

ورغم اقترابه من بلوغ 36 عاما، فإن تشافي أكد أن ميسي لا يزال بمقدوره أن يكون صانع ألعاب وفرص للفريق.

وأوضح تشافي هذه النقطة قائلا "رأينا ميسي في مونديال قطر بمستوى لا يصدق. أعتقد أنه سيظل في مستوى جيد لسنوات عديدة".

وفي ما يتعلق باحتمال عودة ميسي للعب مجددا في برشلونة، قال تشافي "تحدثت مع رئيس النادي وأبلغته برغبتي في ضمّ ليو إلينا. أخبرت خوان لابورتا بأن ميسي لاعب قادر على إحداث فارق. إنه قائد ولاعب مختلف ومتميز".

وتابع "يصعب أن تضع نفسك مكان لاعب كميسي فاز بكل شيء في عالم الكرة. لا أستطيع أن أجزم بالشكوك التي قد تكون تساوره أو المشاريع الأخرى التي يفكر بها، واحتمال تأثير رحيل لاعبين مثل جوري ألبا وبوسكيتس في قراره".

أما العرض السعودي الذي قدمه نادي الهلال في أبريل/نيسان الماضي وتبلغ قيمته 400 مليون يورو صافية في الموسم فلا يزال على الطاولة.

وأكدت صحيفة "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة مليار و200 مليون يورو لابنه"، إن ميسي وافق أخيرا على الانضمام إلى الهلال السعودي للحصول على أفضل عقد في التاريخ.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

وتعدّ الأسابيع القليلة المقبلة وخاصة شهر يونيو/حزيران المقبل مرحلة حاسمة لميسي.