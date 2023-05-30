المال مقابل عدم خصم نقاط إضافية.. تفاصيل التسوية بين يوفنتوس وسلطات الكرة الإيطالية

أعلنت سلطات كرة القدم الإيطالية اليوم الثلاثاء التوصل لاتفاق لتسوية نزاع قانوني مع يوفنتوس في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات مزعومة في دفع رواتب اللاعبين.

وكان أنجح أندية إيطاليا يتطلع لإبرام هذه التسوية لإنهاء الخلاف مع سلطات كرة القدم قبل نهاية موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وحتى يكون مستقبله واضحا بعد سلسلة من الفضائح المالية.

ووفقا للاتفاق، فإن يوفنتوس سيدفع 718 ألف يورو غرامةً مقابل عدم خصم نقاط إضافية.

وتأتي التسوية بعد تعرض يوفنتوس لخصم 10 نقاط من رصيده في وقت سابق من الموسم الجاري بسبب قضية أخرى تتعلق بالحسابات المالية لانتقالات اللاعبين.

ووافق يوفنتوس على التخلّي عن الاستئناف ليغلق ملف القضية بهذه القرارات، في حين بات أندريا أنييلي على موعد مع محاكمة خاصة يوم 15 يونيو/حزيران المقبل بعد رفضه التفاوض.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابريلي غرافينا إن ما حدث هو أفضل نتيجة ممكنة لتمنح أجواء هادئة لكرة القدم الإيطالية مع تطبيق القوانين.

وارتفعت أسهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسبة وصلت إلى 9.9% بعد إعلان التسوية.

وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري، تترك التسوية يوفنتوس في المركز السابع في الدوري برصيد 59 نقطة، ليصبح بوسعه التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، وقد يستطيع المنافسة على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الأكثر قوة.

وذكرت صحف إيطالية أنه من المرجح أن يضطر يوفنتوس إلى التنازل عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل بسبب إمكانية تعرضه لعقوبات في ظل تحقيق منفصل يجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).