مفاجأة من العيار الثقيل.. صحيفة إسبانية تزعم رغبة رونالدو في فسخ عقده مع النصر السعودي

فجّر تقرير إسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمه أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي يرغب في الرحيل عن النادي "العالمي" الصيف المقبل.

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن كريستيانو رونالدو لم يعد يستطيع تحمل الحياة أكثر في السعودية على الرغم من بقاء موسمين على انتهاء عقده مع النصر.

وحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد الرحيل عن النادي السعودي بعد 5 أشهر فقط من وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، بعقد تاريخي يمتد لموسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم.

😠 Cristiano Ronaldo está como loco por abandonar el Al Nassr al que llegó en el pasado mes de enero, aunque tiene contrato todavía para las dos próximas temporadas ✍ @ramonfuentes74https://t.co/qLrJzVwQ2l — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 23, 2023

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، حين أكدت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات يرى أن المنشآت الرياضية والبنى التحتية أقل من الجودة المتوفرة للاعبين في الملاعب الأوروبية.

وفي حال قرر كريستيانو الرحيل بشكل رسمي، فإنه مطالب بدفع تعويض لنادي النصر عن الموسمين المتبقيين في عقده، التزاما باللوائح الخاصة بنظام انتقالات اللاعبين المتبع من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحسب المادة 17 من لوائح الفيفا، فإن الطرف الذي يريد إنهاء العقد يلتزم بدفع تعويض مادي عن المدة المتبقية من فترة التعاقد.

وعلى الجانب الرياضي، سيواجه كريستيانو عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر في حال فسخ عقده مع النصر، وهو ما يعقّد موقفه من اتخاذ قرار نهائي.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من مباراة النصر أمام الشباب -اليوم الثلاثاء- في قمة الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

هدددددف!⚽

د52' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

الطائي 0 × 1 النصر#الطائي_النصر | #SSC pic.twitter.com/6y8PQzZ7Ud — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023

ولا يملك النصر أي هامش للخطأ، على اعتبار أنه يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر الذي يلعب بدوره أمام الباطن قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ومنذ وصوله إلى النصر السعودي، خاض كريستيانو رونالدو مع النصر 17 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تتحدث فيها وسائل إعلام إسبانية عن رغبة "الدون" في الرحيل عن السعودية في الفترة الأخيرة.

وكانت صحيفة "إل ناسيونال" (El Nacional) الإسبانية نشرت أن "صاروخ ماديرا" يريد مغادرة النصر الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق.

وذكرت الصحيفة حينها أن كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية ويرغب في العودة إلى مدريد، حيث وجد الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية.

وتوقعت "إل ناسيونال" أن كريستيانو لن يستمر لفترة أطول في السعودية، لأنه أخفق في التكيف مع عادات وأجواء المملكة، كما أن حاجز اللغة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه النجم البرتغالي، حسب الصحيفة الإسبانية.