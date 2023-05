شاهد- عوقب بأكبر غرامة في تاريخ بطولات التنس.. سلوك غير رياضي للاعب فرنسي

فرضت رابطة محترفي لاعبي التنس العالمية غرامة مالية ضخمة على اللاعب الفرنسي هوغو غاستون بسبب سلوكه غير الرياضي في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وغرمّت الرابطة الفرنسي هوغو بمبلغ 144 ألف دولار نظير ما بدر منه في الدور الثاني من بطولة مدريد ذات الألف نقطة.

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، أن هذه العقوبة المالية هي الأعلى في تاريخ رياضة التنس على الإطلاق.

وتقابل هوغو مع نظيره الكرواتي بورنا تشوريتش في الدور الثاني من البطولة التي تُقام على الأراضي الترابية، في 28 الشهر الماضي.

في تلك المباراة كان هوغو متأخرا في المجموعة الأولى بنتيجة 3-5، واقترب من خسارتها لصالح منافسه الكرواتي، فأقدم على حيلة لم تنطلِ على رابطة محترفي التنس.

وكان الإرسال في حوزة اللاعب الفرنسي الذي فشل في اللحاق بالكرة بعد عدة تبادلات، وحينها أخرج كرة أخرى من جيبه وألقاها على الأرض بطريقة متعمدة، في محاولة منه لإقناع الحكم بضرورة إعادة النقطة حتى لا يخسر المجموعة.

😳 Wouah les images qui crucifie Hugo Gaston qui délibérément lâche une balle et l’indique en plus pour que le point soit rejoué. C’est du pur anti jeu! Alors oui l’amende est élevée mais le geste est d’une laideur extrême. Et il l’avait déjà fait. C’te honte. pic.twitter.com/Epk6bxd5Yd

— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 22, 2023