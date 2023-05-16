يملكها عدد محدود من أثرياء العالم.. إبراهيموفيتش يشتري سيارة فيراري باهظة الثمن

انضم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى قائمة محددة من الأثرياء حول العالم ممن امتلكوا الإصدار الأخير من السيارات التابعة لشركة "فيراري" (Ferrari) المرموقة.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (Gazzetta dello Sport) الإيطالية أن إبراهيموفيتش شوهد وهو يتجول في شوارع مدينة ميلانو بسيارة فيراري دايتونا "إس بي 3" (SP3)، وهي واحدة من أجمل وأروع السيارات في تاريخ الشركة.

وقالت إن اللاعب السويدي -الذي أمضى موسما مخيبا مع ميلان بسبب تكرار إصاباته- حرص على امتلاك تلك السيارة باهظة الثمن.

Zlatan Ibrahimovic and Helena Seger took a trip to a luxury car dealer to exchange their gold Ferrari SF90 Spider for a White Daytona SP3 pic.twitter.com/2V7V13PNjn — Football Paparazzi (@FutbalPaparazzi) May 16, 2023

ويبلغ ثمن السيارة نحو 2.3 مليون يورو، واللافت في الأمر أن الشركة تملك كامل الحرية في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الشخص يحق له امتلاك هذه السيارة من عدمه.

وتعد هذه السيارة امتدادا لسلسلة من إنتاجات فيراري تسمى "أيكونا" (Icona) التي تم تصنيعها بإصدارات محدودة للغاية بعد سلسلة فيراري "مونزا" (Monza).

وأوضحت الصحيفة أن إبراهيموفيتش نجح في التغلب على أحد الشروط الصارمة للشركة من أجل منحه الحق في شراء السيارة، وهو أن يكون قد امتلك سيارة من نوع فيراري من قبل.

وسبق لإبراهيموفيتش (42 عاما) أن اقتنى سيارة فيراري إنزو أثناء فترة لعبه لنادي برشلونة الإسباني في موسم 2009-2010.

ويعد إبراهيموفيتش واحدا من بين 599 مليونيرا "محظوظا" -وفق وصف "ماركا"- اختارتهم شركة فيراري لبيع هذه السيارة لهم.

ولطالما أحب إبراهيموفيتش اقتناء السيارات الرياضية، خاصة تلك السيارات ذات الإصدار المحدود التي لا يستطيع شراءها سوى أشخاص قليلين حول العالم، بسبب ارتفاع سعرها وجودتها وفخامتها.

وتتميز السيارة الجديدة بأنها تحوي أقوى محرك احتراق داخلي صنعته فيراري على الإطلاق بقوة "في 12" (V12)، ويولد قوة قصوى تصل إلى 840 حصانا عند 9250 دورة في الدقيقة.

وبينت الصحيفة أن المحرك ينتج عزم دوران يبلغ 697 نيوتن مترا عند 7250 دورة في الدقيقة، كما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بـ7 سرعات.

وبإمكان السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الصفر خلال 2.85 ثانية، ومن الصفر إلى 200 كيلومتر في الساعة في ظرف 7.4 ثوان، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 340 كيلومترا في الساعة.