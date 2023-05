يملكها عدد محدود من أثرياء العالم.. إبراهيموفيتش يشتري سيارة فيراري باهظة الثمن

انضم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى قائمة محددة من الأثرياء حول العالم ممن امتلكوا الإصدار الأخير من السيارات التابعة لشركة "فيراري" (Ferrari) المرموقة.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (Gazzetta dello Sport) الإيطالية أن إبراهيموفيتش شوهد وهو يتجول في شوارع مدينة ميلانو بسيارة فيراري دايتونا "إس بي 3" (SP3)، وهي واحدة من أجمل وأروع السيارات في تاريخ الشركة.

وقالت إن اللاعب السويدي -الذي أمضى موسما مخيبا مع ميلان بسبب تكرار إصاباته- حرص على امتلاك تلك السيارة باهظة الثمن.

Zlatan Ibrahimovic and Helena Seger took a trip to a luxury car dealer to exchange their gold Ferrari SF90 Spider for a White Daytona SP3 pic.twitter.com/2V7V13PNjn

— Football Paparazzi (@FutbalPaparazzi) May 16, 2023