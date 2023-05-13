شاهد.. الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا

اقترب فريق الأهلي المصري من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور قبل النهائي بالبطولة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الـ 8 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ 55، قبل أن يسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 75.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل بالقاهرة، حيث يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين ليتأهل للنهائي، ويحتاج الترجي للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف ليعبر للنهائي.