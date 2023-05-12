غيرت وجه كرة القدم.. "شات جي بي تي" يختار أفضل الانتقالات في تاريخ الساحرة المستديرة
12/5/2023
اختار تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT) القائم على الذكاء الاصطناعي، أعظم الانتقالات في تاريخ كرة القدم والتي غيّر بعضها وجه الساحرة المستديرة.
ومن بين هذه الانتقالات ما يعود إلى نحو 50 عاما وتتراوح تكلفتها بين المجاني ومئات ملايين اليوروهات، كما أنها شملت أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة وأكبر النوادي العالمية.
واللافت أن برشلونة وريال مدريد كانا الطرفين الأكثر حضورا في الصفقات الـ10 الأعظم في تاريخ اللعبة بحسب "شات جي بي تي":
- البرازيلي بيليه من سانتوس إلى نيويورك كوسموس (صفقة مجانية): 1974-1975.
- الأرجنتيني مارادونا من برشلونة إلى نابولي (12 مليون يورو): 1984-1985.
- الفرنسي زين الدين زيدان من يوفنتوس إلى ريال مدريد (77.5 مليون يورو): 2001-2002.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد (94 مليون يورو): 2009-2010.
- الهولندي يوهان كرويف من أياكس أمستردام إلى برشلونة (مليون يورو): 1973-1974.
- البرازيلي رونالدو من برشلونة إلى إنتر ميلان (26.5 مليون يورو): 1997-1998.
- البرتغالي لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد (60 مليون يورو): 2000-2001.
- الفرنسي تيري هنري من يوفنتوس إلى أرسنال (16 مليون يورو): 1999-2000.
- الألماني فرانتس بكنباور من بايرن ميونخ إلى نيويورك كوسموس (900 ألف يورو): 1977-1978.
- البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان (222 مليون يورو): 2017-2018.
المصدر : مواقع إلكترونية