غيرت وجه كرة القدم.. "شات جي بي تي" يختار أفضل الانتقالات في تاريخ الساحرة المستديرة

اختار تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT) القائم على الذكاء الاصطناعي، أعظم الانتقالات في تاريخ كرة القدم والتي غيّر بعضها وجه الساحرة المستديرة.

ومن بين هذه الانتقالات ما يعود إلى نحو 50 عاما وتتراوح تكلفتها بين المجاني ومئات ملايين اليوروهات، كما أنها شملت أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة وأكبر النوادي العالمية.

واللافت أن برشلونة وريال مدريد كانا الطرفين الأكثر حضورا في الصفقات الـ10 الأعظم في تاريخ اللعبة بحسب "شات جي بي تي":