تقارير: مورينيو يتلقى عرضا مغريا من السعودية وقد يدرب رونالدو

كشفت تقارير صحفية في إيطاليا عن أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي لكرة القدم تلقى عرضا مغريا للعمل في السعودية.

وذكرت صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية -اليوم الخميس- أن المدرب البرتغالي تلقى عروضا من السعودية براتب قدره 120 مليون يورو لمدة عامين.

وأوضحت الصحيفة أن عروضا قُدمت لمورينيو للحصول على هذا الراتب مقابل تدريب المنتخب السعودي أو نادي النصر -الذي يحترف فيه مواطنه كريستيانو رونالدو- أو نادي الأهلي السعودي.

وتابعت الصحيفة أن مورينيو يجري مشاورات مع مقربيه ومساعديه حول هذا العرض.

يُذكر أن عقد مورينيو مع روما يستمر حتى صيف 2024.