الكاف تتلقى 4 طلبات.. مصر والجزائر تتنافسان على استضافة كأس أمم أفريقيا 2027

ترغب كل من مصر والجزائر في استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027، إلى جانب بوتسوانا وملف مشترك من 3 دول: كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس إنه تلقى 4 طلبات لاستضافة البطولة، من بينها ملفان من مصر والجزائر.

وأوضح أنه تم تحديد يوم 23 مايو/أيار المقبل موعدا نهائيا لتقديم الطلبات الرسمية، بما فيها كافة الخطابات والضمانات الحكومية.

CAF receives declaration of interest from six countries for the Africa Cup of Nations 2027 hosting https://t.co/tIKz4PFfX4 — CAF Media (@CAF_Media) April 27, 2023

يذكر أن ساحل العاج تستضيف بطولة أمم أفريقيا 2023، وتم تأجيلها بسبب المخاوف من الطقس خلال منتصف العام، لتقام في يناير/كانون الثاني 2024.

أما نسخة عام 2025، فكان من المفترض أن تقام في غينيا، لكن الكاف سحب تنظيمها بسبب عدم جاهزية البنى التحتية في البلاد، وفتح باب الترشح أمام الدول الراغبة في احتضانها، وأبدت العديد من الدول رغبتها في استضافة البطولة، ومن بينها المغرب والجزائر.

يذكر أن مصر سبق أن استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا 5 مرات، أعوام: 1959، و1974، و1986، و2006، و2019، وتوّج منتخبها باللقب في 3 منها، أعوام: 1959 و1986 و2006، علما أنه فاز بأربع ألقاب أخرى خارج أرضه (رقم قياسي).

أما الجزائر فاستضافت البطولة مرة واحدة عام 1990، ونجح منتخبها بالتتويج بلقب تلك النسخة، بفوزه على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف من دون رد.