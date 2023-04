الكاف تتلقى 4 طلبات.. مصر والجزائر تتنافسان على استضافة كأس أمم أفريقيا 2027

ترغب كل من مصر والجزائر في استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027، إلى جانب بوتسوانا وملف مشترك من 3 دول: كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس إنه تلقى 4 طلبات لاستضافة البطولة، من بينها ملفان من مصر والجزائر.

وأوضح أنه تم تحديد يوم 23 مايو/أيار المقبل موعدا نهائيا لتقديم الطلبات الرسمية، بما فيها كافة الخطابات والضمانات الحكومية.

CAF receives declaration of interest from six countries for the Africa Cup of Nations 2027 hosting https://t.co/tIKz4PFfX4

— CAF Media (@CAF_Media) April 27, 2023