الكشف عن الموعد المحتمل لمعاقبة برشلونة في قضية نيغريرا

مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مواعيد تسجيل الفرق المشاركة في بطولاته الثلاث للأندية في الموسم المقبل، بات برشلونة على علم بالهامش الزمني المُتاح أمامه لمعرفة إمكانية معاقبته من عدمها في قضية نيغريرا.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، أن يويفا أبلغ الاتحادات الوطنية في أوروبا بأنه حدد 19 مايو/أيار 2023 موعدا نهائيا مبدئيا، و12 يونيو/حزيران من نفس العام موعدا نهائيا فعليا، لتسجيل الأندية للمشاركة في البطولات القارية.

وخاطب يويفا الاتحادات الوطنية برسالة فصّل فيها التواريخ التي يجب على الأندية أن تلتزم بها للمشاركة في بطولات الموسم المقبل، مؤكدا أنه لن يسمح لأي نادٍ بالمشاركة في حال قدّم أوراقه بعد مرور تاريخ الموعد النهائي الفعلي.

ويُلزم الاتحاد الأوروبي برشلونة وكل الأندية المشاركة في بطولاته بالتسجيل عبر نموذج معايير قبول رسمي، لكن وضعية "البلوغرانا" قد تتعارض مع المادة 50.3 من لوائح يويفا.

وتنص المادة 50.3 على أنه "إذا خلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن أحد الأندية قد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط يهدف إلى التأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي، فسيكون هذا النادي غير مؤهل للمشاركة في المسابقة الأوروبية، وذلك لموسم واحد".

Barcelona could be sanctioned by UEFA over El Caso Negreira before the outcome of the Prosecutor's Office's investigation is revealed.

UEFA want to pass down judgement by mid-June, ahead of the registration for next season's competitions. (Diario AS) pic.twitter.com/ohQSPyl45Q

— Football España (@footballespana_) April 19, 2023