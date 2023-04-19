أحدهم تشاجر معه.. 3 لاعبين لا يريدون عودة ميسي إلى برشلونة

عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة معقدة على عدة مستويات، لكن إدارة البرسا ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز يعملان لجعل حلم جماهير "البلوغرانا" حقيقة.

وأبرز المعوقات التي تواجه هذه العودة مالية، وتحديدا تأمين راتب ميسي، ولكن صحيفة "إل ناسيونال" (Elnacional.cat) الكتالونية تطرقت إلى عقدة أخرى، وهي رفض 3 لاعبين في الفريق عودة صاحب الكرات الذهبية السبع.

الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن

ليس سرا على متابعي كرة القدم وعشاق البرسا أن العلاقة بين ميسي وتير شتيغن لم تكن على ما يرام عندما كانا زميلين في البرسا، فلم يكن يتكلم الرجلان مع بعضهما بعضا أو حتى يتبادلان النظرات. وهذه العلاقة المتوترة تعود إلى سجال قديم في إحدى الحصص التدريبية بين اللاعبين كاد أن يتطور إلى عراك، لولا تدخل عدد من لاعبي البرسا للفصل بينهما، ولهذا يرفض تير شتيغن أن يتشارك غرفة الملابس مع بطل العالم.

الإسباني أنسو فاتي

الأمر ليس رياضيا بحتا بين فاتي وميسي، بل يتعلق -بحسب الصحيفة- بأن فاتي الذي كان ميسي داعمه الأول داخل الملعب وخارجه وكان بدأ يتحول لمعشوق جماهير البرسا، "غدر" بميسي عندما قرر سحب إدارة أعماله من خورخي ميسي (والد ليونيل ميسي) والتعاقد مع البرتغالي خورخي مينديز أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم.

إضافة إلى أن ميسي -في حال عودته للكامب نو- سوف يستعيد القميص رقم "10" الأيقوني من فاتي.

الفرنسي عثمان ديمبلي

آخر الرافضين في تشكيلة البرسا هو الفرنسي ديمبلي الذي لم تجمعه أي علاقة بميسي داخل الملعب أو خارجه وكانت علاقتهما شبه مقطوعة.

إضافة إلى أن عودة ميسي تعني أن الدولي الفرنسي سيعود إلى مركز الجناح الأيسر، ويترك الأيمن الذي يرتاح فيه، ليمنحه إلى النجم الأرجنتيني.