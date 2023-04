رونالدو يعرض قصره الفاخر في مدريد للإيجار مقابل هذا المبلغ

عرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أحد قصوره في العاصمة الإسبانية مدريد، للإيجار.

وذكرت مجلة "هولا" (Hola) الإسبانية أن القصر الذي بلغت تكلفته الإجمالية 5.6 ملايين يورو، طُرح للإيجار مقابل 10 آلاف يورو شهريا.

وامتلك كريستيانو رونالدو القصر بعد أشهر من وصوله إلى ريال مدريد عام 2009، قادما من مانشستر يونايتد، حيث عاش فيه النجم البرتغالي، معظم فترة إقامته بالعاصمة الإسبانية، حتى رحل إلى يوفنتوس عام 2018.

ويقع القصر الذي تبلغ مساحته 450 مترا، في حي "لافينكا" الراقي في مدريد، وصممه المهندس المعماري الشهير خواكين توريس.

Cristiano Ronaldo renting out mega £5m Madrid mansion with pool and gym that Georgina got lost in for staggering feehttps://t.co/3W5z0qg65T

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 14, 2023