الدوري الأوروبي: إشبيلية ينتزع تعادلا مثيرا من مانشستر يونايتد وفوز صعب ليوفنتوس وخسارة لروما

سقط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسطه الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر، المعار من بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم، في الدقيقتين 14 و21.

لكن إشبيلية قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة عبر المدافعين الهولندي تيريل مالاسيا في الدقيقة 84، وهاري ماغواير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ودفع مانشستر يونايتد -وتحديدا المدرب الهولندي إريك تن هاغ- ثمن التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني، خصوصا إخراجه القائد البرتغالي برونو فرنانديز الذي سيغيب عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقة صفراء اليوم، والفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 62، ثم البرازيلي أنتوني في الدقيقة 81.

واستغل الفريق الأندلسي جيدا ذلك واقتنص تعادلا غاليا بفضل التبديلات الناجحة لمدربه الجديد خوسيه لويس منديليبار، خصوصا القائد المخضرم خيسوس نافاس (37 عاما) والمهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري المتسببين في الهدفين.

إشبيلية يقتنص التعادل في الوقت القاتل ارتقاء النصيري أم خطأ ماغواير؟#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه pic.twitter.com/WYbbwdM4Gd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2023

بدوره، حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، سجله المدافع فيديريكو غاتي.

وسجّل غاتي الهدف الوحيد على ملعب "أليانز ستاديوم" في الدقيقة 73، مانحا فريق تورينو أفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب في لشبونة يوم الخميس المقبل.

وشهدت المباراة خروج حارس السيدة العجوز المتألق البولندي فويتشيخ شتشيزني -الذي أنقذ كرات خطيرة عدة- في الدقيقة 44 من الشوط الأوّل، بعدما شعر بآلام في صدره.

وخرج الفريقان من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلولهما في المركز الثالث، وحجز يوفنتوس مركزه إلى ربع النهائي بفوزه على فرايبورغ الألماني في ثمن النهائي، فيما حسمت ركلات الترجيح مباراة سبورتنغ وأرسنال الإنجليزي في الدور ذاته.

وخسر روما الإيطالي أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدف دون رد، سجله ماتس فيفر في الدقيقة 53، وشهدت المباراة إهدار لورينزو بيلغريني لاعب روما ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة، تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه سانت غيلواز البلجيكي بهدف لمثله، إذ تقدم الضيوف عبر فيكتور بونيفاس في الدقيقة 51، وتعادل المضيف في الدقيقة 82 عن طريق فلوريان فيرتز.